Skadetekniker
2025-10-06
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Låt oss skapa framtidens mobilitet tillsammans!
Din Bil, en del av Porsche Holding Salzburg GmbH och Volkswagen AG, är en ledande aktör i den svenska bilbranschen med märken som Volkswagen, Audi, Seat, koda , CUPRA, Porsche, Volkswagen transportbilar och Europcar . Med 68 anläggningar och cirka 2400 medarbetare i Stockholm, Göteborg, västra Skåne samt Gävleborg-Dalarna erbjuder vi karriärmöjligheter inom försäljning, service, verkstad och administrativa roller. Vår värdegrund, som betonar driv, integritet och hållbarhet, främjar en inkluderande och dynamisk arbetsplats. Vi satsar på medarbetarutveckling och en hälsosam arbetsmiljö. Om du delar vår vision och har de kvaliteter vi söker, så är du precis den person en vi vill ha ombord. Välkommen till Din Bil! Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Du utför reparation av krockskadade fordon, allt från mindre reparationer till större strukturskador.
Byte och riktning av karossdelar, plastreparationer, glasarbeten samt kalibrering.
Du kommer arbeta med Volkswagen gruppens varumärken där du följer tillverkarens reparationsanvisningar samt har tillgång till den utrustning och verktyg som rekommenderas för att säkerställa en hög kvalité.
Vem är du?
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande och har kunskaper i reparationsmetoder och material.
Du är noggrann i ditt arbete och trivs med att arbete både självständigt och i team.
Du har god datorvana och har lätt för att uttrycka dig på svenska och har körkort.
Vårt erbjudande till dig
Din Bil är så mycket mer än bara bilar. Genom förmånliga medarbetarerbjudanden och kompetensutveckling vill vi skapa en attraktiv arbetsplats för dig som jobbar hos oss. Läs mer på Karriär - vårt erbjudande | Din Bil
Friskvård Kollektivavtal Utbildning Personalrabatter Redo för nästa steg? Vi ser fram emot att veta mer om dig i din ansökan innan sista ansökningsdag. För frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef. Din Bil genomför i samtliga rekryteringar en kontroll av meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning. Din Bil eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet.
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Bil Sverige AB
(org.nr 556060-5791), http://www.dinbil.se Arbetsplats
Din Bil Sverige AB Volkswagen Hudiksvall Kontakt
Kristoffer Danell 0650-547209 Jobbnummer
9543125