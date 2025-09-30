Skadereparatör
Har du ett brinnande intresse för bilar och för att skapa nöjda kunder? Är du redo för en ny utmaning i din karriär? Då kan vi vara rätt plats för dig - och du rätt person för oss.
I din roll som skadereparatör ansvarar du för att göra reparationer enligt biltillverkarens anvisningar. Arbetet är varierande där alla typer av skadereparationer för bilar ingår, för att återställa kundens bil till ursprungsskick. Tillsammans utvecklar vi Mechanum som företag och arbetar som ett lag.
Vi söker dig som....
Har gått en utbildning för yrket eller besitter motsvarande förkunskaper
Är kvalitets- och serviceinriktad
Har tidigare erfarenhet från yrket
Har ett stort personligt engagemang
Strävar efter att prestera högt genom att lägga ner tid och energi på dina arbetsuppgifter
Är positiv och självgående
På vår skadeverkstad arbetar vi med flera av marknadens största bilmärken. Vi följer generalagenternas rekommendationer och instruktioner i allt arbete. Under arbetets gång har du en nära kontakt med skaderäknare och verkstadschef för att säkerställa en fackmannamässig reparation.
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Fordonstekniskutbildning
Tidigare erfarenhet från yrket
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i Automaster, TACDIS och Cabas
Om Mechanum
Mechanum är en auktoriserad bilverkstad som sedan starten 2008 aktivt arbetat för att förändra kundernas syn på vår bransch genom att erbjuda bilservice och skadeverkstad till en kvalitets- och servicenivå som du aldrig tidigare upplevt. Vi är idag auktoriserade för 15 märken. Mechanum har starka ägare med långsiktiga ambitioner. För att lyckas behöver vi rekrytera noggranna, serviceinriktade och nytänkande människor till vår verksamhet.
Några av de förmåner vi erbjuder:
Personalrabatt
Rabatt på Gym & Hotell
Friskvårdsbidrag
Företagsmassage
Gratis biltvätt
Tjänsten avser heltid på vår skadeanläggning i Partille, med start enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader tillämpas.
Sista ansökningsdag är 31/10-2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du behöver inget CV för att söka tjänsten.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsfirmor, annonsförsäljare och andra externa aktörer.
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Amir Nadarevic via amir.nadarevic@mechanum.com
Lön enligt överenskommelse
