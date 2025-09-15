Skaderäknare
Vill du utvecklas i en framtidsmiljö med inspirerande människor? Har du ett brinnande intresse för bilar och att skapa nöjda kunder? Då kan du vara rätt person för oss!Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
I rollen som skaderäknare tar du emot kunder och deras skadeärenden, både fysiskt och digitalt. Du ansvarar för att skapa skadekalkyler, kommunicera med försäkringsbolagen, hjälpa kunden igenom processen och boka in arbetet i vår skadeverkstad. Vi arbetar i programmet CABAS och reparerar alltid enligt biltillverkarens anvisningar.
Vi söker dig som...
Har en utmärkt känsla för service och alltid sätter kunden först
Alltid strävar efter att prestera högt genom att lägga ner tid och energi på dina arbetsuppgifter
Har en stor portion personligt engagemang
Är serviceinriktad, lyhörd för kundens behov och håller vad du lovar
Ser till att hela kundprocessen sköts korrekt, från tidsbokning till uppföljning efter besöket.
Är noggrann och engagerad, samt möter utmaningar med en positiv attityd.
Har ett naturligt sätt att driva processen framåt och kan prioritera arbetsgången
Du kommer arbeta i en stor, professionell verkstadsmiljö där vi omger oss av kvalitativa produkter och några av de största märkena inom bilbranschen. Vi arbetar i ett lag för att kunna hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt. Under arbetets gång arbetar du i nära kontakt med plåt- och lackavdelningen för att säkerställa arbetet.Kvalifikationer
B-körkort
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
Erfarenhet från arbetet som skaderäknare, reservdelsrådgivare, tekniker eller liknande.
Tidigare arbete med något av våra bilmärken
Om Mechanum Mechanum är en auktoriserad bilverkstad som sedan starten 2008 aktivt arbetat för att förändra kundernas syn på vår bransch genom att erbjuda bilservice och skadeverkstad till en kvalitets- och servicenivå som du aldrig tidigare upplevt. Vi är idag auktoriserade för 15 märken. Mechanum har starka ägare med långsiktiga ambitioner. För att lyckas behöver vi rekrytera noggranna, serviceinriktade och nytänkande människor till vår verksamhet.
Några av de förmåner vi erbjuder:
Personalrabatt
Rabatt på Gym & Hotell
Friskvårdsbidrag
Företagsmassage
Gratis biltvätt
Tjänsten avser heltid på vår skadeverkstad i Göteborg, med start enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader tillämpas.
Sista ansökningsdag är 13/10-2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsfirmor, annonsförsäljare och andra externa aktörer.
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Amir Nadarevic via Amir.Nadarevic@mechanum.com
eller 031-384 11 10 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mechanum Sverige AB
(org.nr 556742-0418), https://www.mechanum.com/ Kontakt
Amir Nadarevic amir.nadarevic@mechanum.com 031-384 11 10 Jobbnummer
9508397