Skaderådgivare
Aura Personal AB / Sociala jobb / Stockholm
2025-12-05
Vill du vara en viktig del av kundresan och bidra till ett professionellt skadeflöde?
Vi söker dig som vill arbeta med service, struktur och problemlösning i en roll där ingen dag är den andra lik. Som skaderådgivare har du en nyckelroll i att skapa trygghet för kunden genom hela skadeprocessen - från första kontakt till färdig reparation.
Om tjänsten:
Som skaderådgivare ansvarar du för att möta kunderna i skadeärenden och guida dem genom hela processen med hög kvalitet och tydlig kommunikation. Du fungerar som länken mellan kund, försäkringsbolag och verkstad - med målet att säkerställa en smidig och korrekt hantering av skador på fordon. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Ta emot skadeanmälningar och boka in kunder Utföra skadebesiktningar Upprätta skadekalkyler i Cabas Hantera garantiärenden och försäkringsfrågor Ge stöd i kundmottagningen och samordna interna flöden
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och har förmåga att skapa förtroende i kunddialoger. Du gillar struktur, har lätt för att samarbeta och trivs i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter. Vi tror att du har: Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fordon, handel eller administration Erfarenhet av en liknande roll inom skadeservice eller kundmottagning God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system Meriterande med kunskap i Cabas och Automaster B-körkort Ersättning
