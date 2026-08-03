Skadedjurstekniker Rentokil
Rentokil Sverige AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Stockholm Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Företagsbeskrivning
Vi är ett av Sveriges största företag inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. I Sverige finns vi representerade från Boden i norr till Malmö i söder. Rentokil är en del av Rentokil Initial koncernen – världens största bolag inom skadedjurskontroll med huvudkontor i England. Rentokils vision är att uppfattas som det mest omtyckta och respekterade serviceföretaget i världen.
Våra serviceområden innefattar bland annat försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare.
Vi jobbar efter våra fyra värdeord, service, relationer, teamwork och ansvar. Den viktigaste framgångsfaktorn för oss är våra medarbetare. Vi tror att det är den enskilda individens glädje och engagemang som gör skillnad. Du kommer bli en del av ett härligt team!
Vad vi erbjuder dig
ett härligt gäng kollegor att arbeta med
kollektivavtal
friskvård
årlig kick-off
Servicebil (arbetet påbörjas hemifrån)
Grund- och tilläggsutbildningar som krävs i våra uppdrag
Om rollen
Tycker du att det låter spännande och intressant att arbeta i skadedjursbranchen, så måste du läsa vidare.
För vi på Rentokil har behov att utöka med flera skadedjurstekniker i vår region i Stockholm.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som främst arbetar med våra försäkringskunder där vi bland annat utför bekämpningar och saneringar och mycket förebyggande skydd av olika skadedjur.
Även enklare former av tätningsarbeten är vanligt.
Arbetet sker oftast självständigt och ställer därför stora krav på initiativförmåga, ansvarstagande och kommunikation. Samt att man är bra på att kommunicera i tal och skrift.
Akuta insatser drivs i projektform där andra kollegor och andra parter ofta är inblandade. Det ställer krav på flexibilitet och god kommunikationsförmåga.
Höga krav ställs på rapportering, både muntligt och skriftligt.
Huvuddelen av verksamheten sker vardagar och på dagtid.
Kravspecifikation
Du är kommunikativ, serviceinriktad och lösningsorienterad. Det är viktigt att du är bra både på att bygga och bibehålla goda kundrelationer. Du har erfarenhet av att arbeta självständigt och du är bekväm med det svenska språket samt har baskunskaper i engelska. Du är en van användare av Google/Microsoft Office-paketet samt smartphone i din vardag. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Meriterande är:
Vana av kundkontakt på olika nivåer vilket skapar god förståelse för hanteringen av våra beställare samt kontakten lokalt med den som är med vid leveranstillfället.
Det är en stor fördel om du har erfarenhet från servicebranschen.
Tidigare, byggnadsteknisk erfarenhet.
Ytterligare information
Ansökan
Vi arbetar med löpande urval och därför vill vi gärna få in din ansökan så snart som möjligt.
Rentokil kontrollerar alltid belastningsregister före anställning.
Välkommen med din ansökan!
Ansök på https://smrtr.io/zVyy_ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rentokil Sverige AB
(org.nr 556526-3976)
Avestagatan 61 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rentokil AB Jobbnummer
10019535