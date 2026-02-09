Skadedjurstekniker mall
2026-02-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Örebro
, Falköping
, Uddevalla
, Mjölby
Vi är ett av Sveriges största företag inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. I Sverige finns vi representerade från Boden i norr till Malmö i söder. Rentokil är en del av Rentokil Initial koncernen - världens största bolag inom skadedjurskontroll med huvudkontor i England. Rentokils vision är att uppfattas som det mest omtyckta och respekterade serviceföretaget i världen. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare. Vi jobbar efter våra fyra värdeord, service, relationer, teamwork och ansvar. Den viktigaste framgångsfaktorn för oss är våra medarbetare. Vi tror att det är den enskilda individens glädje och engagemang som gör skillnad. Du kommer bli en del av ett härligt team!
Vi söker en skadedjurstekniker för tjänstgöring i Karlstad, som med stort engagemang, stark drivkraft och ansvarstagande kan leverera våra tjänster. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som sanerar mot flera typer av skadedjur som snabbt kan sprida sig i fastigheter men även utför en del skadeförebyggande inspektioner. Arbetet sker oftast självständigt och ställer därför stora krav på initiativförmåga, ansvarstagande, och kommunikation. Även saneringsarbete i projektform med kollegor och andra parter kan ske och då ställs krav på flexibilitet samt god återkoppling. Huvuddelen av verksamheten sker normalt på dagtid, vardagar. Tjänsten är en tillsvidareanställning men möjlighet till andra anställningsformer finns.
Du är kommunikativ, serviceinriktad och lösningsorienterad. Det är viktigt att du är bra både på att bygga och bibehålla goda kundrelationer. Du har erfarenhet av att arbeta självständigt och du bör känna dig bekväm med svenska språket samt ha kunskaper i engelska. Du är en van användare av Google/Microsoft Office-paketet samt smartphone i din vardag. B-körkort för manuell växel är ett krav.
Meriterande är vana av kundkontakt på olika nivåer vilket skapar god förståelse för hanteringen av våra beställare samt kontakten lokalt med den som är med vid leveranstillfället. Det är en stor fördel om du har erfarenhet från servicebranschen. Jägarexamen är också mediterande. Ersättning
