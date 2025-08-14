Sjuntorpskolan söker Idrottslärare 4-9
2025-08-14
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Sjuntorpskolan har 320 elever i år 4-9.
Skolan ligger centralt placerad i Sjuntorp, en mil söder om Trollhättan. Hos oss möter du ett kollegium med engagerade pedagoger och öppet klimat mellan pedagoger och ledning, vilket bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån en gemensam helhetssyn, värdegrund och förhållningssätt för ett starkt ledarskap i klassrummen. Vår ambition är att ständigt utveckla oss och vår verksamhet med målet att öka elevernas måluppfyllelse, kunskapsmässigt och socialt. Alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt!
Vi söker dig som är legitimerad lärare med ämnesbehörighet inom idrott och hälsa för årskurs 4-9. Du har god insikt och kunskap om skolans styrdokument samt god förmåga att omsätta dessa praktiskt i det dagliga arbetet.
Vidare kräver arbetet god samarbetsförmåga, positiv inställning, initiativrikedom samt att du kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån situation och att du har ett stort intresse för att utveckla den pedagogiska verksamheten till att både bli rolig, inspirerande och utmanande.
Viktigt är att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn som innebär att du vet att varje elev presterar det den kan utifrån sina förutsättningar och att det är din uppgift som lärare att möta varje elevs behov. Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag och mentorskap ingår i tjänsten. Du deltar som mentor/klasslärare i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt grundskolans läroplan och verksamhetsmålen. Du ska vara förtrogen med ditt läraruppdrag utifrån aktuella styrdokument och har goda kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar.
Anställningsinformation
Intervjuer/rekrytering sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
Trollhättans Stad Kontakt
Malin Ernelin, Rektor 0520-496263 Jobbnummer
