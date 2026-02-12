Sjuksköterskor natt
Vilhelmina kommun / Sjuksköterskejobb / Vilhelmina Visa alla sjuksköterskejobb i Vilhelmina
2026-02-12
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.Publiceringsdatum2026-02-12Beskrivning
Vilhelmina kommun söker nu tre sjuksköterskor för nattjänstgöring till Medicinska enheten.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med en sysselsättningsgrad på 68%, tillträde efter överenskommelse.
Medicinsk enhet ansvarar för hälso- och sjukvården på de särskilda boendena och hemsjukvården i Vilhelmina kommun. På enheten arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och fotvårdsterapeut. Vi har ett nära samarbete med sjukstugan i Vilhelmina och samverkar med övriga enheter inom socialförvaltningen i det dagliga arbetet. Vi tillämpar verksamhets och individbaserad schemaläggning samt har flextidsavtal.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är dina uppgifter främst den specifika omvårdnaden på Vilhelmina kommuns särskilda boenden. Du kommer att arbeta efter socialnämndens mål och riktlinjer samt upprättade verksamhetsmål för sjuksköterskor.Kvalifikationer
Du är grundutbildad sjuksköterska och är legitimerad sjuksköterska. Du har ett stort intresse av att arbeta med människor och deras välbefinnande. Du är positiv, flexibel och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. I ditt arbete har du ett tydligt patient fokus och visar i handling att patientens behov prioriteras. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift.
Krav på körkort, klass B.Anställningsvillkor
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning. Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då intervjuer och tillsättning sker fortlöpande.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina kommun
(org.nr 212000-2601) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialtjänstens verksamhet, Medicinsk enhet Kontakt
Cecilia Jonsson 0940-14002 Jobbnummer
9739749