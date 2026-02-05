Sjuksköterskor
2026-02-05
Vill du göra skillnad-varje dag?
Vi söker sjuksköterskor och distriktssköterskor till vårt distrikt i Gislaved.Publiceringsdatum2026-02-05Beskrivning
Sjuksköterskeorganisationens uppdrag är att utföra hälso- och sjukvård för alla som bor på omsorgsboende för äldre och LSS boenden samt för dem som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende.
Hos oss i Gislaveds kommun är du medskapare- du bidrar med din kunskap, ditt engagemang och din erfarenhet för att tillsammans med kollegor utveckla vår hälso- och sjukvård. Vi tror på respekt för olikheter och alla människors lika värde. Dina arbetsuppgifter
Du arbetar utifrån ett PAS-ansvar, handleder omvårdnadspersonal och samarbetar nära interna och externa aktörer. Arbetstiden innebär även tjänstgöring kväll och helg enligt schema.
Vi erbjuder dig
- Ett stimulerande och flexibelt arbete
- Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
- Engagerade och stöttande kollegor
- En positiv arbetsmiljö där vi värdesätter trivsel och samarbete
- Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
- En mentor och en trygg introduktion när du börjar hos ossKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning t ex distriktssköterska. Du är trygg i din yrkesroll, strukturerad och har lätt för att prioritera. Du ser värdet i att vi lär oss av varandra och vill bidra till att utveckla vår verksamhet för att ge kommunens invånare den bästa möjliga vården.
B-körkort krävs.
Ditt medarbetarskap är djup förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund -och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande under rekrytering.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjuksköterskeorganisation Kontakt
Lena Andersson Telefon0371-81535 Jobbnummer
9724185