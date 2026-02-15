Sjuksköterska- timanställning till Duvan i Linköping
2026-02-15
Vi välkomnar en sjuksköterska som vill bli en del av vårt fantastiska team!
I rollen som sjuksköterska i Forenede Care är du en viktig del i organisationen och din kompetens och trivsel värdesätts högt. Vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs, du ges därmed goda möjligheter att växa och utvecklas med oss. Du får en arbetsledande roll i teamet med möjligheter att påverka verksamheten
Här kommer du att arbeta
I centrala Linköping ligger Duvans vårdboende. Verksamheten innefattar 94 lägenheter fördelat på fyra plan. Det är 48 lägenheter med inriktning för somatisk vård och 46 lägenheter avsedda för personer med demenssjukdom.
Vem är du?
Du är ansvarstagande, självständig och trygg med att göra prioriteringar och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor, är prestigelös och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.
I din roll ingår att ha kontinuerlig dialog med närstående och informera vid förändringar i hälsotillståndet. Du samarbetar med kollegor, läkare och eventuellt andra, både interna och externa, kontakter för att säkerställa en god omvårdnad
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu sjuksköterskor för timanställning. Arbetstiden är förlagd dagtid på vardagar. Startdatum enligt överenskommelse.
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från äldreomsorg
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 7400 medarbetare.
Vi är det familjeägda företaget där människor får göra skillnad och samtidigt må bra och ha kul på jobbet. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998 och vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Du ges därför goda utvecklingsmöjligheter så att du kan växa med oss.
På Forenede Care bryr vi oss om varandra med fokus på trivsel, engagemang och arbetsglädje. Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete.
Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och bedriver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, för samhälle och för vår framtid så kommer du känna dig hemma hos oss på Forenede Care.Publiceringsdatum2026-02-15Ersättning
Vi tillämpar individuell och marknadsanpassad lönesättning.
Sista ansökningsdag
2026-03-08Kontaktperson för detta jobb
Sanaz Nordström, Verksamhetschef
E-postadress: sannor@forenedecare.se
Telefon: 072-255 51 30
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Snickaregatan 34 (visa karta
)
582 26 LINKÖPING Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9743166