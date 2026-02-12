Sjuksköterska, vikariat 80%
2026-02-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Välkommen till Axlagården - där livet får vara i centrum
Vill du arbeta med meningsfull vård i en miljö där varje dag gör skillnad? Axlagården i Umeå är ett hospice som erbjuder specialiserad palliativ vård med fokus på livskvalitet, värdighet och närvaro. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team.
Vikariatet sträcker sig till 2026-10-31, möjlighet till förlängning. Tillträde enl. överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Axlagården är en fristående vårdenhet med en lugn och vacker miljö där vi möter människor i livets slutskede med respekt, värme och kompetens. Vår vårdfilosofi är personcentrerad - vi utgår alltid från individens behov, önskemål och livssituation.
Vi arbetar i multiprofessionella team där sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kurator, arbetsterapeut och andra kompetenser samverkar för att ge en helhetsvård som är både medicinskt kvalificerad och mänskligt närvarande.
Vi söker dig
Du har ett genuint intresse för palliativ vård och drivs av att göra skillnad. Du är prestigelös, lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta. Flexibilitet och empati är självklara delar av din personlighet, och du har förmågan att möta människor med respekt - både patienter, närstående och kollegor.
Tidigare erfarenhet av palliativ vård är meriterande, men det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att växa i rollen.
Vad vi erbjuder
En arbetsplats där du får tid för varje gäst (patient)
Ett nära och stöttande team med hög kompetens
En arbetsmiljö präglad av lugn, omtanke och respekt
Tydliga värderingar och ett starkt etiskt förhållningssätt
Läs gärna mer om oss på www.axlagarden.seÖvrig information
Axlagården har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: ansokan@axlagarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska vikariat, 80%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Axlagården Umeå Hospice AB
(org.nr 556428-7927)
Backenv 105 (visa karta
)
903 62 UMEÅ Kontakt
Verksamhetschef
Mats Kärnestad mats.karnestad@axlagarden.se 0704156801 Jobbnummer
