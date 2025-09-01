Sjuksköterska till Riggargatan, Nyköping
2025-09-01
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 7400 medarbetare. Vi är det familjeägda företaget där människor får göra skillnad och samtidigt må bra och ha kul på jobbet. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998 och vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Du ges därför goda utvecklingsmöjligheter så att du kan växa med oss.
Riggargatan är ett äldreboende med 48 lägenheter fördelade på två våningar och fyra avdelningar. Verksamheten öppnade 2010 och huset är ljust och välplanerat med ett gemensamt kök och vardagsrum som naturlig samlingspunkt på varje avdelning. Den övre våningen har stora balkonger i anslutning till vardagsrummet medan nedre våningen har altaner ut mot innergården.
Verksamheten är belägen i den växande stadsdelen Brandholmen strax utanför centrala Nyköping med närhet till promenadstråk längs vatten och natursköna områden. Det finns även goda busskommunikationer till centrum i nära anslutning till äldreboendet.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har erfarenhet av arbete som sjuksköterska, har erfarenhet inom äldreomsorgen och har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för äldre och vilja att hjälpa andra. Arbetet kräver att du känner dig trygg i din yrkesroll, är självständig och kan ta beslut utifrån dina egna bedömningar.
Tjänsten är på heltid. Provanställning tillämpas. Arbetstiderna är måndag-fredag dagtid samt varje sjätte helg dagtid.
Det är viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga, du är anpassningsbar och har ett prestigelöst fokus på verksamhetens gemensamma mål.
Tillträdesdatum: snarast.
Alla anställningar inom företaget omfattas av kollektivavtal.
Intervjuer kan ske fortlöpande och tjänster kan tillsättas innan ansökningstidens slut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor angående tjänsten kontakta:
Verksamhetschef, Marzenna Stenström Mail: marste@forenedecare.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Svjetlana Blagojevic svjetlana.blagojevic@forenedecare.se Jobbnummer
9485186