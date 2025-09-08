Sjuksköterska till Ingelstad
2025-09-08
Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Trivs du med att planera dina arbetsdagar självständigt, är frihet under ansvar något för dig? I så fall har vi jobbet för dig.
Vi söker nu en sjuksköterska till Ingelstad. I Ingelstad arbetar sjuksköterskorna tillsammans och ansvarar för hemsjukvården samt Kvarngården, som är ett särskilt boende med ca 30 platser.
Du och dina kollegor ansvarar för hälso-och sjukvårdsinsatserna och leder omvårdnadsarbetet. Ansvaret innebär att du självständigt planerar, genomför, följer upp och utvärderar insatserna. Att handleda och delegera undersköterskor är en del av arbetet som omvårdnadsledare. I dina arbetsuppgifter ingår även vårdtekniska moment exempelvis centrala infarter, injektioner och avancerade såromläggningar.
Din introduktion utformas individuellt efter vad du har med dig i bagaget och ditt behov. Introduktionen innefattar både teoretiska utbildningar, praktisk träning och bredvidgång på din arbetsplats.
Din arbetstid kommer till största del att vara förlagd dagtid, där helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har datorvana och goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. För att arbeta hos oss behöver du ha körkort.
Du trivs med att arbeta i team med andra professioner som finns kring våra omsorgstagare men du trivs också med självständigt arbete. Vi ser att du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer till våra omsorgstagare, anhöriga och medarbetare. God förmåga att planera och organisera arbetet och samtidigt kunna förändra planen utifrån nya förutsättningar.
Specialistutbildning såsom distriktssköterska eller vård av äldre är meriterande.
Viktigt för jobbet är:
• att du är legitimerad sjuksköterska
• att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan! Ersättning
