Sjuksköterska till Cityhälsan Söder
Vi söker en sjuksköterska med driv & ambitioner Vi erbjuder 40h rak arbetsvecka
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett
utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Cityhälsan Söder är en del av Region Östergötlands Primärvårdscentrum tillsammans med 32 andra regiondrivna vårdcentraler. Vårdcentralen ligger i stadsdelen Hageby och har idag cirka 14 000 listade patienter. Vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi möter patienter i alla åldrar med många olika symtom.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden. Vi är cirka 70 medarbetare som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat där delaktighet är en framgångsfaktor.
Din arbetstid är måndag till fredag, 40 h arbetsvecka och med ett trevligt rullande två veckors schema där du varannan fredag slutar klockan 12:30 och har möjlighet till distansarbete. Du ingår i ett team av två som kommer överens om vilka av er som stänger vår vårdcentral klockan 17:00.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss behöver du tycka om och känna dig trygg i att bedöma våra patienter i vår TeleQ-tjänst. TeleQ är den större delen av tjänsten då det är ett fokusområde med ett framtaget procentuellt tillgänglighetsmål. Vi räknar noga fram antal inkommande samtal över en vecka för att vi ska rikta insatserna rätt. När du sedan känner dig redo har vi arbetsuppgifter som att vara joursköterska och ha mottagning att erbjuda. Du kommer att samarbeta nära andra yrkesprofessioner. Vi erbjuder dig som sjuksköterska hos oss en skräddarsydd introduktion efter dina behov.
Arbetsgrupp
Du kommer ingå i en fantastisk engagerad sjuksköterskegrupp där man är lösningsfokuserad med ett fint patientfokus. Gruppen producerar daglig arbetsglädje!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Cityhälsan Söder Kontakt
Vårdenhetschef Camilla Babic camilla.babic@regionostergotland.se 010-1044377 Jobbnummer
9808789