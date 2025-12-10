Sjuksköterska till barnmottagningen
2025-12-10
Barnmottagningen, Nyköpings lasarett
Barn- och ungdomsmottagningen och dagsjukvården här i Nyköping är en barnmedicinsk enhet för barn och ungdomar mellan 0-18 år. Barnsjukvård är en inspirerande vårdform som är under ständig utveckling. Vi arbetar med visionen "Sörmlands barn, trygga i våra händer" och strävar efter att ha hög kompetens hos personalen och att vi alltid har fokus på familjens rätt att få vara delaktig i vården av sitt barn.
Vi på enheten består av barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, lekterapeut, medicinska sekreterare och läkare. Dietist, sjukgymnast och kurator har viss tid på mottagningen.
Hos oss får du det mindre sjukhusets fördelar med en personlig och nära känsla samtidigt som vi har en högkvalitativ vård och behandling. Det finns goda kommunikationer med kollektivtrafik och med bil.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du utföra pediatriskt omvårdnadsarbete. Du kommer jobba nära dina kollegor och det finns alltid någon att fråga. Tillsammans hjälper vi varandra genom ett nära och tvärprofessionellt samarbete, samtidigt som du också får ta eget ansvar. I arbetet får du rotera runt på både mottagningen, jouren och dagsjukvården samt vårdavdelningen där nattarbete kan förekomma. I övrigt innebär arbetet tjänstgöring dag och kväll. Det ger dig möjlighet till både ett varierat arbete och en bred kunskap inom barnsjukvården. Med tiden får du även möjlighet att fördjupa dig inom ett eller flera områden med egna specialistsköterskemottagningar.
På barnmottagningen är det mottagningsarbete, telefonrådgivning via tele-Q, provtagning och arbete på vår jourverksamhet. På dagvården arbetar vi mot vår egen klinik men även mot kirurg-, ortoped och ÖNH-kliniken. Barn och ungdomar som kommer för olika behandlingar, planerade operationer men även akuta operationer. Sjuksköterskor och undersköterskor har liksom läkarna specialistområden såsom diabetes, allergi, neurologi mm.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom är meriterande.
Som person är du stabil och trygg i din yrkesroll. Du är ansvarstagande med förmåga att självständigt strukturera ditt arbete och att ta egna initiativ, samtidigt som du trivs med teamarbete. I patientkontakten förhåller du dig professionell och flexibel utifrån vad situationen kräver och har en helhetssyn på individen. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Som anställd hos oss får du en individuellt anpassad introduktion, internutbildningar, jobba nära kollegor som förespråkar öppenhet och team-känsla. Du kommer även att möta olika diagnoser och sjukdomsbilder vilket bidrar till variation och ger möjlighet till kontinuerligt ökad kunskap inom barnomvårdnad. Vi är även måna om att hålla oss uppdaterade inom området och hoppas att du som söker också är det.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Magnus Hasselblad, 0155-24 72 02.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Barnkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-11.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
