Sjuksköterska till avdelning 101E
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-10-03
Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Avdelningen 101 E tillhör verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar. Vi finns placerade i hus 101 och bedriver vår verksamhet i nya fina lokaler. Avdelningen består av en dagkirurgisk del och en preoperativ del vilket ger förutsättningar för en utvecklande och varierad vardag.
Preoperativa delen har till uppdrag att förbereda patienter inför operationer och undersökningar. Patienterna kommer från flera olika opererande verksamheter, till exempel kirurgi, öron- näs- och hals, plastikkirurgi, gynekologi och urologi, vilket ger en stor variation på arbetsuppgifterna. Enhetens patientflöden består av elektiva patienter som ska opereras/behandlas på sjukhusets olika operationsavdelningar, röntgen eller mottagningar.
Dagkirurgiska delen bedriver pre- och postoperativ vård för patienter inom öron- näs-och halskirurgi, plastikkirurgi och käkkirurgi och tandvård. Patienterna du möter är både barn och vuxna i alla åldrar. Det är en stor variation på ingreppen, både i längd och allvarlighetsgrad och de utförs både i narkos och lokalbedövning.
Enhetens patientflöden består av akuta och elektiva patienter som ska opereras/behandlas i dagkirurgi.
Ditt uppdrag
Vi på 101 E söker nu en ny kollega som vill bli en del av vårt glada och effektiva team. Avdelningen är en viktig del i operationskedjan och du kommer att samarbeta tätt med de opererande verksamheterna och operationsavdelningarna.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska som gillar snabba vårdtider och som på kort tid kan skapa bra band med patienterna.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tills vidare-anställning med tillträde så snart som möjligt. Arbetstiderna är förlagda vardagar mellan kl. 06:30 - 19:00. Där man antingen jobbar dagpass eller em-pass.
Introduktionen anpassas efter dina tidigare erfarenheter med kontinuerlig uppföljning. Avdelningen erbjuder interna utbildningar efter behov.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Helen Orest, 018-611 52 70
Gruppledare Martin Lidholm, 018-611 53 35
Facklig kontaktperson Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
