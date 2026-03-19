Sjuksköterska till Änggårdsbacken
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-03-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta med framtidens nära vård? Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad för patienter och arbeta med att skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt med god livskvalitet.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har tagit över ansvaret för Tre Stiftelsers verksamheter som består av vård- och omsorgsboendena Änggårdsbacken, Vegahusen och Otium. Boendena har somatisk, demens och psykogeriatrisk inriktning.
Vi erbjuder dig ett fritt arbete där du har möjlighet att planera och påverka din arbetsdag. Hos oss bygger du en relation över tid med patienterna och arbetar brett med flera olika diagnoser vilket bidrar till ett varierande arbete. Du samverkar i tvärprofessionella team och har alltid kollegor att rådfråga vid behov.
Som sjuksköterska arbetar du självständigt och har ett patientansvar. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma, planera och strukturera arbetet mot den enskilde patienten och dess närstående utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning och enligt våra kvalitetsregister.
Du får trygga anställningsvillkor med bra förmåner. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb - och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har B-körkort. Det är meriterande om du har arbetat som sjuksköterska men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. För oss innebär det att du har respekt för både patienter, anhöriga och kollegor samt att du visar engagemang i arbetet. Du trivs med arbete i team och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och övriga professioner som du möter i ditt arbete. Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter eller stämmer av med dina kollegor för att komma vidare.
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Övrigt
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Publiceringsdatum2026-03-19
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1415". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Nina Agersand nina.agersand@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3661770 Jobbnummer
9808366