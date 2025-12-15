Sjuksköterska specialistmottagning - vikariat
2025-12-15
Vill du arbeta på en mottagning där patientens bästa står i centrum? Tycker du om att arbeta i team? Då kan den här tjänsten vara något för dig!
Vi är ett glatt och engagerat gäng på Aleris Axesshuset Göteborg som nu behöver förstärkas då vi har en snabbt växande verksamhet.
Vi har en bred kompetens och i teamen arbetar specialistläkare inom flertalet opererande och medicinska områden, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och dietist.
Förutom specialistläkarbesök erbjuder vi sjuksköterskebesök, hälsoundersökningar till företag och privatpersoner, intyg av olika slag samt spirometrier och blodprovstagning. Vi tar emot patienter med sjukvårdsförsäkring, via offentliga avtal samt inom privatvård.
Patientens väg genom vårdflödet är viktig. Hos oss kan vi utreda, behandla samt följa upp. Vi har nära mellan olika specialiteter om patienten har behov av mer hjälp.
Rollen
Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som förekommer på mottagning där du är delaktig i arbetet kring våra patienter. Arbetet är variationsrikt och innefattar bl.a. sjuksköterskemottagning, provtagning samt att assistera vid olika undersökningar/ingrepp. I arbetet ingår också administrativa uppgifter.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss blir du en del av ett team där vi samarbetar för att nå gemensamma mål. Vi har roligt tillsammans och har en fin gemenskap. Vi värnar om att må bra på arbetet. Vi ger dig förutsättningarna att ta ansvar och anta nya utmaningar. Vi jobbar ständigt på att höja kvaliteten, samt vidareutveckla vården, medarbetare och våra arbetssätt.
Vi erbjuder en anpassad introduktion där det är tydligt vad som förväntas av dig. Du kommer vara i en företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras. Vi har en god arbetsmiljö med korta beslutsvägar, fokus på rätt förutsättningar finns samt ett närvarande ledarskap.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet.
Vi arbetar i team och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom något av områdena kirurgi, öron - näsa - hals, gynekologi, endoskopi eller kardiologi.
Vi söker dig som tycker om att samarbeta, tar stort ansvar, trivs med att arbeta flexibelt, både självständigt och i grupp samt har en vilja att tillsammans med övriga medarbetare utveckla verksamheten.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet där god social kompetens och förmåga att arbeta serviceinriktat är viktiga inslag för att trivas hos oss.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Urval sker successivt så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
