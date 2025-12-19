Sjuksköterska sökes till EsterCare
2025-12-19
Om EsterCare
EsterCare är ett healthtech-bolag med fokus på kvinnohälsa. Vårt mål är att förbättra kvinnors hälsa och välmående genom digital och fysisk vård samt digitala hälsotjänster. Oavsett var eller hur vi möter kvinnan vill vi skapa en trygg, sammanhållen och evidensbaserad vårdkontakt, där hon får rätt stöd på rätt vårdnivå - i rätt tid. Vi söker nu sjuksköterskor som delar vårt engagemang för att förbättra kvinnohälsan och vill vara med och forma ett mer jämlikt och modernt vårdsystem för kvinnor.
Om rollen
I rollen som sjuksköterska hos EsterCare får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där du möter och aktivt stödjer patienter genom hela vårt utbud av vård- och hälsotjänster. Du kommer att:
Genomföra digitala vårdmöten, där du möter kvinnor med gynekologiska besvär eller besvär kopplade till kvinnohälsa, exempelvis vår obesitasprogram för kvinnor
Sedvanligt mottagningsarbete såsom motta patienter, assistera läkare, och telefonrådgivning
Administrativt arbete, såsom patientsupport, triagering, samt fakturering
Genomföra screeningar och hälsosamtal med kvinnor inom hälsoplattformen, vilket innebär rådgivning kring egenvård, kost, träning, symtomhantering samt eventuell hänvisning till vidare vård
Du behöver vara
Legitimerad sjuksköterska
Lösningsorienterad och kunna ta egna initiativ och beslut
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god engelska.
Trygg i att rådge och möta patienter både fysiskt samt digitalt via video, telefon och chat
Tidigare erfarenhet från kvinnoklinik, gynekologi eller mottagningsarbete är meriterande
Detta erbjuder vi dig
Flexibelt och omväxlande arbete både på vår mottagning på Torsplan samt digitalt på distans eller vårt kontor på Nybrokajen
Bidra till att förbättra svensk kvinnovård och kvinnohälsa genom att utmana ett trögrörligt system.
Du kommer vara en del av en växande vårdkoncern med likasinnade kollegor och stark strävan till förändring, tillsammans skapar vi en härlig teamkänsla, kultur och gemenskap.
Att vara med i ett team under utvecklande.
Praktiska delar
Start: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt
Omfattning: 100% (kan diskuteras)
Lön: Individuell lönesättning
Plats: Hybrid: Mottagning Torsplan, kontor Nybrokajen samt möjlighet till distansarbete
Tider: Dagtid
Låter detta spännande? Kontakta oss
Skicka in din ansökan idag, vi rekryterar löpande! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på mail ulrika@estercare.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: ulrika@estercare.com Arbetsgivarens referens
