Sjuksköterska, samordningsansvar
2026-02-11
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsans vårdcentraler på Hisingen har ett varierat antal listade patienter i olika åldrar.
Vårdcentralerna erbjuder ett stort utbud av mottagningar för bland annat diabetes, astma/KOL, rökavvänjning, hypertoni samt äldre- och demensvård. Vi har flera BVC kopplade till våra vårdcentraler. Hos oss arbetar rehabkoordinator samt ett psykosocialt team med psykolog, kurator och vårdsamordnare.
Verksamheterna utvecklas kontinuerligt för att ge god vård och behålla en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Kring äldre patienter har vi ett gott samarbete med kommunen och är ansvariga för läkare på kommunala boenden och patienter med hemsjukvård. Hos oss får du möjlighet att utveckla arbetssätt för in- och utskrivningsprocessen och arbeta för god samverkan mellan primärvård, kommun samt specialist- och slutenvård.
Som anställd i Närhälsan erbjuds du utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete för att förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
I ditt arbete som sjuksköterska med samordningsansvar ansvarar du för in- och utskrivningsprocessen när patienter skrivs in och ut från sjukhus. Hösten 2024 startade vi ett gemensamt arbete med kommunal primärvård, biståndsenheter samt specialist- och slutenvård för att öka samarbetet och skapa högre kvalité för patient och anhöriga. Under 2026 implementerar vi den nya delregionala rutinen för in- och utskrivning. Arbetet ska ge goda förutsättningar för samverkan mellan alla parter och stärka kontinuitet, patientsäkerhet och ett gemensamt arbetssätt.
Du utgår från en lokal på Sannegården och ansvarar tillsammans med kollegor för patienter listade på Närhälsans vårdcentraler på Hisingen som behöver individuell samverkan vid in- och utskrivning. Processen följer regiongemensamma riktlinjer och du arbetar i IT-tjänsten SAMSA.
Arbetet består av administrativa uppgifter och vårdplaneringsmöten. En viktig del är hembesök och kontakt med patienter. I primärvårdens uppdrag ingår att upprätta och följa upp SIP (Samordnad Individuell Plan), på sjukhuset, korttidsboendet eller i patientens hem. Du kan även bli patientens fasta vårdkontakt.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från vårdcentral och/eller hemsjukvård. Det är meriterande om du har arbetat med in- och utskrivningsprocessen och tidigare haft ansvar för SIP. Erfarenhet av IT-tjänsten SAMSA och utskrivningsprocessen från slutenvård är också meriterande.
Vi söker dig som tar initiativ och är trygg i att fatta egna beslut, samt trivs med att samverka med olika aktörer. Du är noggrann och har en problemlösande förmåga där du effektivt kan samordna och prioritera dina arbetsuppgifter. Vi tror att du trivs med teamarbete och ser det som självklart att samarbeta både med kollegor och andra kontakter utanför organisationen.
Du möter många patienter, därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har ett starkt engagemang för att hjälpa andra. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är en god lyssnare, både i digitala möten och vid besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är självklart för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer och det finns både tjänstebil samt elcykel att tillgå.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
