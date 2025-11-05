Sjuksköterska ref.nr. 122/25
2025-11-05
Nu söker vi en sjuksköterska inom särskilt boende. Vill du ha ett meningsfullt arbete genom att få vara delaktig i att främja den äldre personens livskvalitet och hälsa och där små insatser kan göra stor skillnad. Då är du välkommen att bli en i vårat team! Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!
I Kalix kommuns särskilda boenden är du som sjuksköterska den äldre personens ambassadör där du leder och planerar omvårdnadsarbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat att ge god vård i livets slut, omvårdnadsmässiga och medicinska bedömningar och uppföljningar. Du planerar och lägger till stor del upp ditt arbete själv. Som sjuksköterska ansvarar du i första hand för de äldre personernas omvårdnad och medicinska insatser men du är även en del i teamet som bland annat innefattas av den äldre personen, anhöriga, vårdpersonal och övrig legitimerad personal.
I omvårdnaden av personer med demens har vi ett nära samarbete med vår demenssjuksköterska, där BPSD är ett av våra verktyg.
Eftersom symtom hos äldre personer kan vara diffusa behöver du vara lyhörd för små förändringar. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor där våra olika kunskaper tas tillvara. Schemaläggningen görs i Time Care, vilket ger dig god möjlighet att kunna påverka din egen arbetstid.
Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för omvårdnad och medicinska insatser samt rehabilitering och hjälpmedel för personer i kommunens särskilda boenden, inom ordinärt boende samt vid korttidsvistelse och inom dagliga verksamheter.
Du kommer få möjligheten att få en mentor som ger stöd och handledning i ditt arbete.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är även en fördel om du har kunskaper i det finska språket då det kan komma till nytta i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarstagande, tydlig, flexibel och självgående då du strukturerar ditt arbete och arbetar självständigt. Vi ser även att du är bra på att skapa relationer och har en god samarbetsförmåga då du värderar och ser nyttan av att arbeta i team tillsammans med andra.
Du är bärare av ett positivt arbetsklimat samt engagerad och lyhörd med ett gott och professionellt bemötande mot din omgivning. Du har ett intresse och förmåga att initiera framtida utvecklingen inom hälso- och sjukvård.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/forman
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvård samt rehabilitering
Särskilt boende
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Enhetschef
