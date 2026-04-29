Sjuksköterska Pooltjänst Hammarstrand
2026-04-29
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som Sjuksköterska med placeringsort i Hammarstrand!
Ibland säger man att saker inte är hela världen. Men för den som behöver hjälp i sin vardag är det verkligen hela världen att vården och omsorgen fungerar. Där kan du bli den eftersökta pusselbiten som gör bilden komplett. Eller en hörnbit som stagar upp. Förutom vården består vår familj på Stöd- och omsorgsavdelningen av LSS, kostenheten, Arbetsmarknad och Integration (AMI) samt Individ- och familjeomsorg (IFO).
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i vår kommun kommer du att arbeta med hemsjukvård i ordinärt boende och/eller särskilt boende. Du jobbar självständigt men i nära samarbete med enhetschefer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, undersköterskor och övrig omvårdnadspersonal. Samverkan tillsammans med primärvården är också en del av arbetet. Du ansvarar för och är delaktig i vårdplaneringar tillsammans med slutenvården och primärvård. Arbetstider är 6 veckors schemaperioder med helg jobb var 6 vecka inom alla våra hemvårdsområden och särskilda boenden i Ragunda kommun.
Som Poolsjuksköterska har du inte något fast område. Både dag och natt jobb kan förekomma.
Som sjuksköterska i vår pool kommer du att arbeta inom alla våra hemvårdsområden och särskilda boenden i Ragunda kommun. Främst kommer du att stötta upp i de olika områdena vid frånvaro där du kommer att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom hemvården.
Tjänsten är ett vikariat på 1 år med eventuell förlängning, 100 % med tillträde efter överenskommelse, gärna snarast.
Vi ser fram emot din ansökan!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har sjuksköterskeexamen. Vi ser gärna att du är specialistutbildad mot äldre, distriktsköterska eller annan specialistutbildning.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal sjukvård.
Annan specialist utbildning t.ex. äldrevård sjuksköterska, eller annan relevant vidareutbildning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Som sjuksköterska har du förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du har även förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
Inför rekryteringsarbetet har Ragunda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322543".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragunda kommun
(org.nr 212000-2452)
844 32 HAMMARSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragunda kommun, HSL-enheten Kontakt
HSl-chef
Cecilia Edwardson cecilia.edwardson@ragunda.se 0696-682030 Jobbnummer
9882484