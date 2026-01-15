Sjuksköterska, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2026-01-15
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens primärvård?
Vi står inför en spännande utveckling där tvärprofessionella team blir en central del av vårt arbetssätt. På Piteå Hälsocentral har vi satt tydliga mål: ökad kontinuitet, rätt använd kompetens, arbetsglädje och mod att utveckla. Nu söker vi dig som vill bidra varje dag, växa i din roll och hjälpa andra att utvecklas.
Piteå Hälsocentral är en trivsam och medelstor hälsocentral i hjärtat av Piteå med cirka 10 000 listade patienter. Här arbetar cirka 45 engagerade medarbetare - och vi ser fram emot att välkomna en ny kollega! Du blir en del av ett varmt och kompetent team med allmänspecialister, ST-läkare, sjuksköterskor, distriktssköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, samtalsbehandlare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Tillsammans tar vi ansvar för våra patienter i ett nära och tvärprofessionellt samarbete.
Vi sökerVi söker en legitimerad sjuksköterska som vill vara med och utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss. Det är meriterande om du har distriktssköterskekompetens, erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic samt tidigare arbete inom primärvård. Vi värdesätter också erfarenhet av telefonrådgivning, av primärvård och av egen mottagning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är flexibel, har god samarbetsförmåga, helhetssyn och en problemlösande inställning.
Det här får du arbeta med
Du blir en del av hälsocentralens olika patientmottagningar och arbetar i nära samarbete med ditt team för att skapa kontinuitet och en tydlig röd tråd för patientgruppen. I din profession får du använda din kompetens för att bidra till god och nära vård.
Med vårt nya arbetssätt, som bygger på strukturerat teamarbete, skapar vi bästa möjliga förutsättningar för samverkan och ett helhetsperspektiv på patientens behov. Det ger oss möjlighet att bygga långsiktiga relationer och verkligen lära känna våra patienter. Vi värdesätter ett öppet arbetsklimat där idéer tas till vara och där du får möjlighet att påverka och utvecklas i din roll.
Det här erbjuder vi dig
• Ett varierat och meningsfullt arbete i primärvården
• Möjlighet att bli en viktig del av en spännande utvecklingsfas
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• Ett närvarande och stöttande ledarskap
• En aktiv trivselgrupp som bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, arbetstiden är förlagd måndag - fredag, dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Jenna Christina Heikkilä jenna.heikkila@norrbotten.se 0911-758 18 Jobbnummer
9685455