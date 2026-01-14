Sjuksköterska nattorganisationen
2026-01-14
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss samverkar du med baspersonal, andra sjuksköterskor och andra vårdaktörer i det gemensamma arbetet kring våra patienter. Tjänsten erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du har hela Strömsunds kommun (med undantag Frostviken) som upptagningsområde.
Våra patienter bor både på vård-, stöd- och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. Du använder bil i tjänsten, och arbetet omfattar både planerade och oplanerade hembesök. Dessutom ingår delegering, läkemedelshantering samt handledning av både personal och patienter.
Enligt avtal med Region Jämtland/Härjedalen ansvarar kommunen kvällar och nätter för primärvårdsberedskap, vilket ger en ökad variation och bredd i patientärenden.
Arbetet är varierande och du möter patienter i olika livssituationer och med skiftande behov. Du kommer att göra bedömningar av hälso- och sjukvårdsbehov, prioritera insatser och även ge viss telefonrådgivning. I din roll ingår att delegera, ge råd och handleda medarbetare i omvårdnadsarbetet runt patienterna. Du arbetar i nära samarbete med olika professioner inom den egna verksamheten och även med andra vårdgivare. Arbetstiden är förlagd till kvällar och nätter enligt schema där det ingår två helgtjänstgöringar per sexveckorsperiod.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill vara en del av vårt team under arbetet nattetid. Det är meriterande om du har vidareutbildning som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, palliativ- eller äldrevård. Vidare meriterande om du har erfarenhet av hemsjukvård.
Som person är du stabil och kan behålla lugnet även i stressade situationer. Du är lyhörd gentemot patienter och närstående och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer något som är särskilt viktigt under natten då du ofta arbetar självständigt. Du behöver vara självgående, men också samarbetsinriktad, då ett gott samarbete med kollegor, nattpersonal och andra yrkesgrupper är avgörande för en fungerande arbetsnatt.
Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt, där du med engagemang bidrar till en god arbetsmiljö och hjälper till att skapa ett arbetsklimat där både patienter och kollegor känner sig trygga.
Arbetet kräver god medicinsk kompetens samt god datavana och dokumentationsförmåga. Du behöver också kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
