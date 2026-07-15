Sjuksköterska natt, vikariat 75,2 %
Axlagården Umeå Hospice Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Axlagården Umeå Hospice Aktiebolag i Umeå
Axlagården är ett hospice i Umeå som bedriver specialiserad palliativ vård i en fin och lugn miljö.
Vården är personcentrerad och utgår från individens behov.
Vi arbetar i team där vi tillvaratar all kompetens så att vi kan ge en så optimal vård som möjligt.
Vi förenar hög kompetens med personligt engagemang, värme och empati.
På natten är tempot lugnare, men närvaron desto viktigare. Som nattsjuksköterska hos oss arbetar du nära våra gäster och deras närstående, med fokus på:
symtomlindring och trygghet
närvaro i existentiella samtal
stöd till närstående i en känslig stund
att skapa ro, värdighet och kontinuitet genom hela natten
Du arbetar tillsammans med erfaren vårdpersonal och har alltid tillgång till läkarjour.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och trivs med ansvar och självständighet. Har ett genuint intresse för palliativ vård, är trygg, lyhörd och har förmåga att skapa lugn i komplexa situationer. Du uppskattar det nära teamarbetet som nattjänst innebär och möter patienter och närstående med värme, respekt och professionalism.
Erfarenhet av palliativ vård är meriterande, men det viktigaste är din personlighet och ditt engagemang.
Vi erbjuder:
en arbetsplats där du får tid för varje gäst.
ett nära, kompetent och stöttande team
en miljö präglad av lugn, omtanke och värdighet
tydliga värderingar och ett starkt etiskt förhållningssätt
möjlighet att bidra till utvecklingen av palliativ vård i regionen
gratis parkering
Gå gärna in på vår hemsida www.axlagarden.se
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Axlagården tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: ansokan@axlagarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska natt, vikariat". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Axlagården Umeå Hospice Aktiebolag
(org.nr 556428-7927)
Backenv 105 (visa karta
)
903 62 UMEÅ Arbetsplats
Axlagården Umeå Hospice AB Kontakt
Verksamhetschef
Mats Kärnestad mats.karnestad@axlagarden.se 070-415 68 01 Jobbnummer
10003720