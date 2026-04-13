Sjuksköterska, natt
2026-04-13
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Onkologavdelningen
Onkologavdelningen har tio vårdplatser för vuxna patienter med diagnostiserad cancer inom alla specialiteter.
Vi är ett väl fungerande team med härligt engagerade medarbetare som på avdelningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv runt patienten och dennes anhöriga. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator.
Nu har du chansen att bli en sjuksköterska i vårt trevliga nattgäng. På natten bemannar vi avdelningen med två sjuksköterskor och en undersköterska.
Vi erbjuder dig en 70% tjänst med möjlighet till utökning av sysselsättningsgrad vid önskemål.Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
För att det ska bli så optimalt som möjligt för patienterna och deras anhöriga lutar vi oss på hela teamets samlade förmågor. Som sjuksköterska har du en nyckelroll i vården för att uppnå symtomlindring till patienter i kurativt eller palliativt skede. Du kommer också vara en viktig person i kontakten med anhöriga och andra närstående runt patienterna. Din förmåga att skapa god kontakt och nå fram till människor är betydelsefull.
Många av våra patienter har pumpar i symtomlindrande syfte och du kommer som sjuksköterska att ha ansvar för kontroll och påfyllning av dessa. Det förekommer patienter med cytostatikabehandling på avdelningen och har du inte den kompetensen så erbjuder vi utbildning, ett cytostatikakörkort.
Arbetet på vår enhet är varierat och utvecklande. Vissa situationer kräver ett snabbt agerande och ibland är det viktigt att ägna någon av patienterna eller en anhörig extra mycket tid.
På jourtid ansvarar avdelningens sjuksköterskor för att ge stöd och råd via telefon till cancerpatienter som är inskrivna i palliativa teamet, och till patienter under pågående behandling från dagsjukvården.
Vi använder TakeCare för journalföring.
Nattpersonalen har önskeschema och arbetar fyra helger på tio veckor.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har relevant specialistutbildning och/eller erfarenhet inom onkologisk/palliativ vård.
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Ibland kan det vara lugnare på avdelningen, för att en kort stund senare växla upp i tempo. Samtalet, tid för "det lilla extra" och att ha roligt på jobbet är nyckelord för dig som söker till oss, du är därför lyhörd och observant samt har stort fokus på den psykosociala miljön. Du är en trygg person som kan fatta beslut på egen hand, vågar gå in och stå kvar trots svåra samtal med patienter och anhöriga, är prestigelös, har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet hos våra sökande.
Inför beslut om anställning görs bakgrunds kontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Visby Kontakt
enhetschef
Therese Pettersson 0498-204358
9849128