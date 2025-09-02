Sjuksköterska med ledningsansvar
Attendo Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Fullständig jobbeskrivning
Vill du vara med i en HSL-organisation där vi brinner för kvalitet och verksamhetsutveckling? Bli en del av Attendos nybildade HSL-region!
Vi söker efter legitimerade sjuksköterskor med ett genuint intresse för professionell sjukvårdsrådgivning och som vill vara med att utforma vår helt nya roll som sjuksköterska med ledningsansvar.
Finns möjlighet till tillsvidareanställning på heltid/deltid och arbete på timanställning.
Om rollen
I arbetet som sjuksköterska med ledningsansvar kommer du ges möjlighet att använda din breda kliniska kompetens till att tillgodose våra patienter med kvalificerad sjukvårdsrådgivning och triagering. Detta innebär att du via telefon stöttar omvårdnadspersonal, bedömer vårdbehov och prioriterar insatser beroende på patientens symptom och situation. Du kommer att utföra bedömningar samt fatta beslut om åtgärder i planerade och akuta situationer. I rollen ingår till viss del ett arbetsmiljöansvar för våra verksamheter som ett första led när någonting händer.
Det kommer vara en roll för dig som gillar ett omväxlande arbete vilket går ut på att stötta olika verksamheter inom Säbo/hemsjukvård/LSS/socialpsykiatri i hälso- och sjukvårdsfrågor. Det innebär kontakt med såväl omvårdnadspersonal som sjuksköterskor inom Attendo. Du blir en nyckelperson för omvårdnadspersonalen i stöd och vägledning vad gäller HSL-insatser. Arbetet utgår från vårt kontor i Göteborg.
Som sjuksköterska med ledningsansvar hos oss på Attendo kommer din kompetens värdesättas högt. Du kommer ha stora möjligheter att säkerställa att patienterna får en samordnad och kvalitativ vård.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stöttning och handledning av omvårdnadspersonal i sjukvårdsfrågor per telefon
Triagering över telefon
Samordning och resursfördelning av sjukvårdsinsatser
Extern kontakt med exempelvis, läkare och ambulans
Dokumentera insatser och kommunicera med andra vårdgivare i elektroniska journaler enligt gällande lagar och riktlinjer.
Arbetsmiljö ansvar för våra verksamheter som ett först led när någonting händer.
Vem är du?
Som person vill du helhjärtat ge högkvalitativ och säker vård. Du är kommunikativ, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du är naturligt serviceinriktad i ditt arbetssätt med god samarbetsförmåga samt att du har intresse för utvecklingsfrågor.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med svensk sjuksköterskelegitimation.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen t.ex. inom hemsjukvård, särskilt boende, på vårdavdelning eller korttidsverksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom LSS eller psykiatri.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Datorvana och mycket god förmåga att lära sig digitala system så som digitala journal- och rapporteringssystem
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet av arbete inom hemsjukvård och akutsjukvård
Erfarenhet av handledning
Utbildad inom geriatrik eller distriktssjukvård.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal Attendo+.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-10-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Sjuksköterska med ledningsansvar
Anställningsform: Tillsvidareanställning eller timanställning
Arbetstid: Natt, kvällar och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Emily Tillander, sjuksköterska/Gruppchef, emily.tillander@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Emily Tillander emily.tillander@attendo.se Jobbnummer
9487064