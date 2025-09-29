Sjuksköterska LSS
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2025-09-29
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning (OoF) tillhör socialförvaltningen.
Vi har ett viktigt och givande uppdrag att ge stöd och handräckning till människor med olika funktionsnedsättningar i deras vardag. Avdelningen är en utförarorganisation i ständig förändring. Våra grundläggande värderingar är delaktighet, förtroende och omtanke.
Avdelningen har cirka 370 medarbetare fördelat på flera enheter. Verksamheterna består bland annat av bostad med särskild service, korttidsvistelse, boendestöd, sysselsättning, ledsagning och daglig verksamhet. HSL delen består av tre st sjuksköterskor.
För att möta framtidens behov tänker vi nytt! Här får du arbeta med ett tillitsbaserat och salutogent förhållningssätt där vi skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och delaktighet för våra medarbetare och kunder.
Nu söker vi en sjuksköterska på tillsvidare anställning samt en på ett sex månaders vikariat till vårt team. Vi har ett prestigelöst klimat där vi stöttar varandra och samarbetar. Hos oss får du möjlighet att arbeta med fokus på delaktighet, arbetsmiljö, förändring och utveckling mot våra gemensamma mål med kunden i centrum.
Vi inom LSS verksamheten tycker att vi har ett av de mest givande jobben inom Region Gotland.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska kommer du att ha en viktig roll i teamet, där du jobbar tätt med andra yrkesprofessioner med den enskilde i centrum. Genom din medicinska kunskap ser vi att du finner lösningar som skapar trygghet och mervärde i vår verksamhet. Arbetet är självständigt och innebär både akuta och planerade insatser. Du konsulterar med läkare på vårdcentraler och delegerar vissa medicinska arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal. Du har en konsultativ roll gentemot omvårdnadspersonalen och stödjer dem i patientarbetet.
Arbetstiden är dagtid måndag-fredag.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom området. B-körkort är ett krav.
Vi ser det som meriterande om du har handledarutbildning eller annan påbyggnadsutbildning. Meriterande är också om du har vana att arbeta i system som Treserva och Take care.
Du är en trygg och stabil person och som har ett professionellt förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till olika situationer. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och är bra på att planera, organisera samt prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är självgående och kan ta egna initiativ samt fatta viktiga beslut, men förstår också värdet av samarbete, då samarbete i team är en viktig del av vårt arbetssätt.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt att du har goda datorkunskaper.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Omsorg om personer med funktionsnedsättning Kontakt
Lotta segerdahl Vahlby, rekryterare 0498-269325 Jobbnummer
9531329