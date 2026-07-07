Sjuksköterska kirurgi
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
2026-07-07
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Nu utökar vi med fler vårdplatser och behöver därför bli fler!
Vi erbjuder ett spännande arbete dag/kväll/helg där ingen dag är den andra lik.
Hos oss möter och vårdar du patienter som är i behov både akut och postoperativ vård med inriktning övre och nedre gastro-, bröst-samt kärl, urologi och onkologiska kirurg patienter, men andra specialiteter kan också bli aktuella. För dig som är ny sjuksköterska har vi SPIK (specialistsjuksköterska i klinisk tjänst) som ansvarar för att hjälpa och stötta nya sjuksköterskor. Vi har goda möjligheter att ge dig en bra introduktion både specifikt för kliniken och sjukhusgemensamt. För dig som är mer erfaren finns utvecklingsmöjlighet till betald specialistutbildning eller möjlighet till forskning inom kirurgisk omvårdnad.
Nyfiken? Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!
Om dig
Vi söker dig som är intresserad av kirurgi, vill ha ett självständigt arbete och vill utvecklas i din roll som sjuksköterska. Hos oss är teamarbetet viktigt och vi förutsätter att du är bra på att samarbeta och flexibel. I mötet med patienter och anhöriga är du empatisk och har patienten och dess närstående i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer och tillsättning sker löpande så vänta inte med din ansökan! Tillträde 1a september eller enligt överenskommelse.
Din framtida arbetsplats
Kirurgkliniken bedriver en bred verksamhet indelad på övre respektive nedre bukkirurgi, kärl, bröst, endokrin, urologisk kirurgi samt kirurgisk akutvård. Totalt arbetar drygt 200 personer på kliniken. Kirurgklinikerna i Kalmar och Oskarshamn en gemensam klinik, i Kalmar förläggs avancerad kirurgi, och i Oskarshamn bedrivs verksamhet som normalt inte förväntas kräva intensivvård. Vi söker nu sjuksköterskor till våra avdelningar i Kalmar.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Lasarettsvägen 1, Kalmar (visa karta
)
392 44 KALMAR Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Andrea Johansson, Vårdförbundet 010-3581136 Jobbnummer
9995719