Sjuksköterska Hörby
2026-03-11
Dina arbetsuppgifter
Vi på Randstad Care söker nu legitimerade sjuksköterskor till flera spännande verksamheter i Hörby. Oavsett om du trivs bäst i lugnet på natten, tempot i hemsjukvården eller kontinuiteten på ett särskilt boende, så har vi uppdraget för dig.
Urval sker löpande. Skicka din ansökan eller kontakta mig direkt för mer information om de olika placeringarna.
Ansvarsområden
Vi erbjuder tre olika inriktningar:
1. Jourverksamhet (Kväll/Natt/Helg)
Period: Vecka 23-35.
Omfattning: Ca 80-100 %.
Om rollen: Du arbetar när behoven är som mest akuta och ger trygghet till patienter under obekväm arbetstid.
2. SÄBO, Korttid & LSS (Dagtid)
Period: Vecka 26-35.
Omfattning: Ca 100 %.
Om rollen: Fokus på personcentrerad vård och medicinsk uppföljning i en miljö där teamkänsla och kontinuitet står i centrum.
3. Hemsjukvård (Dag & Helg)
Period: Vecka 24-35.
Omfattning: Ca 80-100 %.
Om rollen: Ett fritt och ansvarsfullt arbete där du möter patienterna i deras egna hem.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet.
Trygg i din yrkesroll och van vid självständigt arbete.
Besitter god samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i likvärdig verksamhet.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
