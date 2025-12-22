Sjuksköterska/ distriktssköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Värnamo Visa alla sjuksköterskejobb i Värnamo
2025-12-22
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Bra Liv Väster vårdcentral
Vi söker nu två nya medarbetare till vårt fantastiska team.
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna? Då är det dig vi söker till tjänsten som sjuksköterska/distriktssköterska på Bra Liv Väster vårdcentral!
Rollen som sjuksköterska/ distriktssköterska
Du får ett omväxlande, stimulerande och varierade arbete med sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral. Du arbetar måndag - fredag med viss jourtjänstgöring på kvällar och helger på närakuten.
Den ena tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Den andra tjänsten är ett vikariat på heltid. För båda tjänsterna är det tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Vårdcentralerna Bra Liv är den regionsdrivna primärvården i Jönköpings län och består av 33 vårdcentraler. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Väster Vårdcentral finns i nybyggda, ljusa, rymliga och ändamålsenliga lokaler, beläget på Mossleplatån med vacker utsikt över sjön Vidöstern. Detta bidrar till att vi aktivt kan arbeta med rätt använd kompetens, utveckla verksamheten samt samarbetet mellan samtliga professioner på vårdcentralen. Vårdcentralen ligger precis bredvid Värnamo sjukhus. Här finns optimala förutsättningar och en god arbetsmiljö.
Hos oss arbetar omkring 45 medicinskt kompetenta och trevliga medarbetare med en fin stämning i arbetsgruppen. Bemanningen är god och består av ansvarstagande och självgående personal. Vi har cirka 12 000 listade patienter och bedriver också två vårdcentralsfilialer på landsbygden, i Bredaryd och Forsheda, vilket är ett omtyckt inslag för så väl invånare som medarbetare. Vi har goda och väl etablerade kontakter med våra invånare.
Vi vill alltid utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. På Väster vårdcentral är vi måna om våra patienter och att kunna erbjuda bästa möjliga vård. Hos oss är samverkan viktigt för att ge sammanhang och god vård till våra patienter. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mellan arbete och fritid.
Som medarbetare inom Bra Liv gör du skillnad för många - på riktigt. Genom att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. Målsättningen hos oss är att varje patient ska lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är.
Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet. Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel. För oss väger en positiv attityd till dina kollegor och ditt arbete tungt också!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Liv https://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska. Då arbete på kvällar och helger kan förekomma på vår närakut är B- körkort ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av telefonrådgivning i TeleQ, mottagningsarbete och att du har primärvårdserfarenhet. Digital vårderfarenhet är meriterande, men inget krav.
Du kan arbeta självständigt men också tillsammans med olika yrkesprofessioner. Du är engagerad, trygg, ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande. Du är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss. Du tar till dig ny kunskap och kan fungera som en kunskapsresurs för dina kollegor. Du anpassar ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation.
Tjänsten innefattar också en del administrativa uppgifter, så du behöver vara bekväm med många olika arbetsuppgifter. För oss väger en positiv attityd till dina kollegor och ditt arbete tungt också. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du:
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• En god och fin arbetsmiljö
På Bra Liv Väster vårdcentral hjälps vi åt och har roligt tillsammans!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
vårdenhetschef Sara Hesselbäck, telefon: 010-244 15 71
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 7 januari , urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B901/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659681