Sjuksköterska/Distriktssköterska
Skara kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Skara Visa alla sjuksköterskejobb i Skara
2025-12-16
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Omsorgsförvaltningen i Skara
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Vi söker nu
Nu söker vi en resurssjuksköterska som ska täcka upp och förstärka där behov uppstår på våra områden i omsorgsförvaltningens primärvård.
Är du en erfaren, lyhörd och ansvarsfull sjuksköterska som är trygg i din yrkesroll? Kan du tänka dig en variation av arbetsplatser? Då kan du vara den vi letar efter!
Arbetsuppgifter
Du kommer då komma till en fantastisk sjuksköterskegrupp (ca 50 st) som har hög kompetens med ständig fokus på patienten. Gruppen är hjälpsam och stöttande vilket skapar en psykologisk trygghet som ger dig optimala förutsättningar att komma in i jobbet på ett bra sätt. Vi är 2 ledare som är måna om att kommunicera och vara nära gruppen.
Du kommer ha varierande arbetsuppgifter som bland annat innebär att:
- Planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser.
- Samordna patientens hälso- och sjukvårdskontakt med övriga vårdgivare.
- Arbeta med förebyggande insatser för bibehållen hälsa.
- Arbeta i team med övriga sköterskor, omsorgspersonal, rehabpersonal och biståndshandläggare.
- Samverkan med ansvarig vårdcentralsläkare.
- Kontakt och stöd till anhöriga.
- Säker och spårbar dokumentation.
I tjänsten kommer du att arbeta på olika arbetsplatser och att träffa många olika personer med varierande hälso- och sjukvårdsbehov.
Din arbetstid är dag, kväll och helg. Arbete under natt kan komma förekomma men inte aktuellt i nuläget. Som resurs ska du också arbeta helg, du lägger helgtjänstgörings turerna i samråd med dina resurskollegor och ska göra max 6 helgdagar på en 12 veckors period. Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska eller har annan relevant specialistutbildning såsom exempelvis vård av äldre och med erfarenhet inom den kommunala primärvården.
Dokumentation och arbete sker i diverse system, varför goda datakunskaper behövs.
Körkort B för manuell växellåda är ett krav.
Är du van att kommunicera med alternativ och kompletterande kommunikation och har tidigare arbetslivserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård ses det som meriterande.
Övrig information och förmåner
Vi arbetar utifrån ett lätthelgsavtal, som innebär tjänstgöring endast tre röda dagar per år, samt ett flextidsavtal.
Urval och intervjuer sker kontinuerligt varför vi tacksamt tar emot din ansökan snarast.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skara kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Sonya Cansu 0511-32686 Jobbnummer
9646101