Sjuksköterska/Distriktssköterska
2025-11-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Bra Liv Hälsan 1 Vårdcentral
Är du Sjuksköterska/Distriktssköterska som längtar efter att få komma till en nytänkande och lösningsorienterad verksamhet? Då är du välkommen att söka tjänsten hos oss på Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral!
Rollen som sjuksköterska/Distriktssköterska
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med telefonrådgivning, arbete på några av våra mottagningar som exempelvis infektions mottagning (sjuksköterske- och läkarbaserad akutmottagning), distriktssköterskemottagning och assistans på läkarmottagningen. Möjlighet finns att ha egen planerad mottagning med spetskompetens. Vi är öppna för att ta tillvara dina kunskaper och önskemål. Viss tjänstgöring på kvällar och helger förekommer på närakuten. Publiceringsdatum2025-11-11Profil
Vi söker dig, en distriktssköterska/sjuksköterska som vill vara med och ytterligare utveckla och förstärka vår vårdcentral. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av primärvård. Du har ett genuint intresse för människor och sätter patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienten bästa möjliga vård. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga, är flexibel och har ansvarskänsla. Du kommer att bli en del av ett härligt team, där vi tillsammans arbetar för en trivsam arbetsmiljö och gör det bästa möjliga för patienten.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett vikariat på heltid på ca 1 år med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder även:
• individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet
• Individuellt schema som är anpassat till verksamheten.
• individuell kompetensutveckling
• kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper
• goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Din blivande arbetsplats
Vi är en välfungerande vårdcentral som ligger i centrum av Jönköping.
Hos oss på Hälsan 1 värnar vi om ett bra samarbete och en god arbetsmiljö i vår strävan att alltid skapa bättre vård och hälsa för alla våra patienter - vår arbetsmiljö ska präglas av engagemang, öppen dialog och arbetsglädje, där vi värnar om balansen mellan arbete och fritid.
Ditt främsta intresse och engagemang ligger i mötet med människor där du är mån om att ge ett gott bemötande. Vi ser även att du är samarbetsinriktad, flexibel och kommunikativ. Vi tror att du är trygg och stabil i din yrkesroll, där du självständigt strukturerar, planerar och tar ansvar i ditt arbete. Du ser arbete med ständiga förbättringar som en naturlig del i ditt arbete där du är nyfiken och intresserad av att utveckla våra arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker två nya medarbetare, båda tjänster är vikariat tjänster med start enligt överenskommelse.
Så här gör du om du är intresserad
Vid frågor vänligen kontakta
vårdenhetschef Dina Slatina Atovic,
tel. 010-242 54 12
Sista ansökningsdag är den 30/11-2025.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag
Hälsans vårdcentral 1 ingår i koncernen Vårdcentralerna Bra Liv. Hälsan 1 är belägen centralt i Jönköpings västra del och en av de större vårdcentralerna i länet med drygt 12 400 listade patienter och ett fyrtiotal medarbetare inom olika professioner. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att Hälsans vårdcentral 1 ska förbli en attraktiv vårdcentral för såväl patienter som medarbetare. Vår målsättning är En bättre hälsa för alla, vilket vi når genom att visa omtanke, helhet och skapa kvalitet. Ersättning
