Beredare Härjeåns Sveg
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2026-06-10
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Härjeåns är en helhetsleverantör inom energilösningar med el- och fibernät samt elhandel. Vårt verksamhetsområde kan symboliseras av 700 mil elnät. Vi söker nu en Beredare till Sveg som vill vara med och bidra till framtidens energilösningar.
Om jobbet
Som beredare hos oss arbetar du i nära samarbete med kollegor inom planering och är en viktig del av projektgenomförandet vid om- och nybyggnationer av vårt elnät inom spänningsområden 0,4 – 45 kV. Rollen innebär både beredning och viss projektering av nybyggnations- och underhållsprojekt.
I rollen ingår bland annat
Ta fram underlag för om- och nybyggnad av lokalnätsledningar och nätstationer
Upprätta avtalshandlingar, tillstånd, kalkyler, materialspecifikationer och arbetsunderlag
Bidra med teknisk rådgivning internt och externt
Vi är nyfikna på dig
Vi tror att du trivs i en roll där du får kombinera struktur med samarbete. Du är noggrann, tar ansvar för ditt arbete och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du uppskattar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och du bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Du har en god social kompetens och sätter kunden i fokus. Vi vet att det bästa energiflödet uppstår i team där mångfald och olika perspektiv uppmuntras och vi arbetar aktivt för en kultur där alla kan utvecklas och trivas. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi ser med fördel att du har yrkesutbildning som Beredare alternativt en teknisk utbildning inom elkraft eller motsvarande. Du kan även ha fått motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet från liknande befattningar (t ex som distributionselektriker/linjemontör) inom elbranschen. B-körkort är ett krav. Du har med fördel god datorvana. Eftersom tjänsten är riktad mot el och kraft är erfarenhet av beredning enligt EBR meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett intressant jobb i en högaktuell energibransch där vi satsar mycket på både kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Nedan ser du några exempel på vad vi gör för att du ska trivas hos oss:
Kompetensutveckling
Härjeåns vill vara en attraktiv arbetsgivare där vi ger dig möjlighet att kontinuerligt gå kurser samt delta i olika nätverk. Härjeåns är medlem i branschorganisationen Energiföretagen Sverige som erbjuder omvärldsbevakning, teknikutveckling, utbildningar och konferenser med syfte att utveckla kompetens för att möta framtidens utmaningar.
Balans i livet
Tid för återhämtning utöver den regelrätta semestern är viktigt, vi erbjuder 45 timmars arbetsförkortning och 5 extra dagar som läggs ut över året för att sätta lite extra guldkant på långhelger.
Friskvård
Hälsa och rörelse har en central betydelse i förmånspaketet vi erbjuder koncernens medarbetare. Inom vårt friskvårdsråd arbetar vi med att hitta aktiviteter som främjar fysisk rörelse och psykisk hälsa. Exempel på friskvårdsfrämjande aktiviteter är massage, stegtävlingar och sociala tillställningar. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla medarbetare.
En annan förmån är att vårt geografiska läge där vi bor och verkar nära naturen. Värderar du att ha friluftslivet runt hörnet kommer du att trivas. Läs mer om oss som arbetsgivare.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och Härjeåns tillämpar 6 månaders provanställning. Placeringsort är Sveg och tillträde är enligt överenskommelse.Så ansöker du
Du skickar din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering@harjeans.se
och märker din ansökan med Beredare. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista dag för ansökan är 2026-08-03.
Om du har några frågor får du gärna kontakta:
Nils-Ove Hammar, Chef Beredare, nils-ove.hammar@harjeans.se
, 0680-243 10
Maria Bengtsson, HR-specialist, maria.bengtsson@harjeans.se
, 0680-242 75
Inför rekryteringsarbetet har Härjeåns redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt från mediesäljare och rekryteringssajter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: rekrytering@harjeans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Beredare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjeåns Kraft Aktiebolag
(org.nr 556015-4691), http://www.harjeans.se
Torvgatan 1 (visa karta
)
842 32 SVEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjeåns Kontakt
HR-specialist
Maria Bengtsson maria.bengtsson@harjeans.se 0680-242 75 Jobbnummer
9957858