Motor- och Fältservicemekaniker - Rindövarvet!
Rindövarvet AB / Maskinreparatörsjobb / Vaxholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Vaxholm
2026-06-10
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Motor- och fältservicemekaniker till Rindövarvet – när det behöver lösas, nu!
Vår mobila avdelning växer – och vi söker dig som trivs bäst när det händer. Du som inte ryggar för en utryckning för att lösa kundens trafik, som gillar att felsöka på plats, prata med kunden, kavla upp ärmarna – och få jobbet gjort.
Om rollen
Som motor- och fältservicemekaniker är du en central del av vårt mobila team som rycker ut när våra kunder behöver snabb och kvalificerad hjälp ombord. Fokus ligger på felsökning, reparation och service av system ombord.
Du arbetar självständigt och i nära kontakt med både kund och projektledare. Uppdragen kan vara planerade men också akuta – ibland krävs insatser utanför ordinarie arbetstid
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och reparation av system ombord el, hydraulik & motor
Akuta serviceinsatser – ibland utanför ordinarie arbetstid
Planerad motorservice. Meriterande med erfarenhet av Volvo Penta och Scania.
Kunddialog på plats för att förstå kundens problem
Samarbete med projektledare, tekniker och varvsteam
Dokumentation och återrapportering av utfört arbete
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från marin mekanik, motorer, fordon, industri eller liknande
Har erfarenhet av fartyg och båtar inom yrkessjöfart
Har god felsökningsförmåga och systemförståelse, gärna med erfarenhet från Volvo Penta och Scania
Är självgående, initiativtagande och gillar att jobba praktiskt
Har god social förmåga
Är stresstålig och trygg med att arbeta under tidspress
Har B-körkort (krav)
Det är en fördel om du är flexibel och har möjlighet att arbeta utanför ordinarie arbetstid ibland.
Varför Rindövarvet?
Rindövarvet är ett av Sveriges mest spännande varv för kommersiell sjöfart. Vi erbjuder helhetslösningar inom service, reparation, ombyggnad och nyproduktion – och är stolta över våra samarbeten med aktörer som Sjöfartsverket, Polisen, Kustbevakningen, Strömma och Blidösundsbolaget.
Hos oss får du:
En viktig roll i vår växande utryckningsverksamhet
Möjlighet att arbeta nära både teknik och kund
Utveckling genom Rindövarvet Academy, med fokus på både teknik och självledarskap
Ett team där ansvar, kvalitet och arbetsglädje står i centrum
En kultur som bygger på respekt, tillit, engagemang och ordning & redaPubliceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Tjänsten är heltid
Placering: Rindö, Vaxholm – men du utgår ofta från fält
Ansök enkelt – utan CV
Sök direkt från mobilen. Du behöver inte bifoga CV – vi ställer några frågor och du får möjlighet att göra en kort videopresentation (om du vågar).
Redo att bli en nyckelspelare i vårt mobila serviceteam?
Ansök idag – och hjälp oss hålla Sveriges fartygsflotta i rörelse, dygnet runt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rindövarvet AB
(org.nr 556719-3395)
185 41 VAXHOLM (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9957856