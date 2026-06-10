Fartygsmekaniker - Rindövarvet!

Rindövarvet AB / Maskinreparatörsjobb / Vaxholm
2026-06-10


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Fartygsmekaniker till Rindövarvet – en viktig roll för Stockholm fartygsflotta!

Vi söker dig som gillar att arbeta praktiskt, ta ansvar och bidra till att driftsäkra Sveriges yrkessjöfart. Som fartygsmekaniker på Rindövarvet får du en varierad roll där din tekniska skicklighet gör verklig skillnad – varje dag.

Om rollen

Som fartygsmekaniker arbetar du med reparationer, service och underhåll av yrkesfartyg och båtar – allt från passagerarbåtar till arbetspråmar och myndighetsfartyg. Du ingår i ett team av skickliga tekniker och mekaniker och samarbetar nära projektledare och andra nyckelfunktioner på varvet.

I din roll ingår bland annat:

Reparation och underhåll av motorer och mekaniska system

Svetsning och plåt

Rörarbeten

Hydraulik

Fartygselektronik

Målning och blästring

Deltagande vid torr- och sjösättningar

Diverse serviceuppdrag

Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i projekt, och du förväntas bidra med struktur, ansvarstagande och yrkesstolthet i allt du gör.

Vi söker dig som...

Har erfarenhet inom mekanik, fordon, industri, marin eller liknande

Är lösningsorienterad, noggrann och van att ta eget ansvar

Trivs i ett praktiskt yrke där det händer mycket

Har B-körkort (krav)

Kan läsa och förstå instruktioner och ritningar

Har en positiv attityd och gillar att samarbeta

Erfarenhet från fartyg, hydraulik, svets eller el är meriterande – men inte ett krav. Vi värdesätter rätt attityd högt!

Varför Rindövarvet?

Rindövarvet är ett växande företag med en tydlig vision:

Vi ska vara framtidens drivkraft för yrkessjöfarten – med innovation, hållbarhet och pålitlighet.

Hos oss får du:

En fast arbetsplats på Rindö i Stockholms skärgård

Ett kompetent och hjälpsamt team där alla bidrar

Möjligheten att arbeta med fartyg och båtar från bl.a. Sjöfartsverket, Polisen, Strömma och Kustbevakningen

Personlig utveckling genom Rindövarvet Academy – vår interna satsning på utbildning och självledarskap

En kultur där vi värderar respekt, gemenskap, glädje och ordning & reda

Publiceringsdatum
2026-06-10

Om tjänsten
Tjänsten är på heltid

Arbetsplats: Rindö, Vaxholm

Servicearbeten i Stockholmsområdet förekommer

Ansök enkelt – utan CV

Vår digitala ansökningsprocess gör det enkelt att söka jobbet direkt från mobilen. Du behöver inte bifoga något CV i första steget. Vi återkopplar via e-mail som första kontakt (Håll koll på skräpkorgen). Tack för ditt intresse!

Vill du vara en del av ett växande varv med framtidsfokus?

Ansök idag och bli en viktig kugge i Sveriges mest engagerade gäng!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rindövarvet AB (org.nr 556719-3395)
185 41  VAXHOLM (STOCKHOLMS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9957857

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