Fartygsmekaniker - Rindövarvet!
Rindövarvet AB / Maskinreparatörsjobb / Vaxholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Vaxholm
2026-06-10
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Fartygsmekaniker till Rindövarvet – en viktig roll för Stockholm fartygsflotta!
Vi söker dig som gillar att arbeta praktiskt, ta ansvar och bidra till att driftsäkra Sveriges yrkessjöfart. Som fartygsmekaniker på Rindövarvet får du en varierad roll där din tekniska skicklighet gör verklig skillnad – varje dag.
Om rollen
Som fartygsmekaniker arbetar du med reparationer, service och underhåll av yrkesfartyg och båtar – allt från passagerarbåtar till arbetspråmar och myndighetsfartyg. Du ingår i ett team av skickliga tekniker och mekaniker och samarbetar nära projektledare och andra nyckelfunktioner på varvet.
I din roll ingår bland annat:
Reparation och underhåll av motorer och mekaniska system
Svetsning och plåt
Rörarbeten
Hydraulik
Fartygselektronik
Målning och blästring
Deltagande vid torr- och sjösättningar
Diverse serviceuppdrag
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i projekt, och du förväntas bidra med struktur, ansvarstagande och yrkesstolthet i allt du gör.
Vi söker dig som...
Har erfarenhet inom mekanik, fordon, industri, marin eller liknande
Är lösningsorienterad, noggrann och van att ta eget ansvar
Trivs i ett praktiskt yrke där det händer mycket
Har B-körkort (krav)
Kan läsa och förstå instruktioner och ritningar
Har en positiv attityd och gillar att samarbeta
Erfarenhet från fartyg, hydraulik, svets eller el är meriterande – men inte ett krav. Vi värdesätter rätt attityd högt!
Varför Rindövarvet?
Rindövarvet är ett växande företag med en tydlig vision:
Vi ska vara framtidens drivkraft för yrkessjöfarten – med innovation, hållbarhet och pålitlighet.
Hos oss får du:
En fast arbetsplats på Rindö i Stockholms skärgård
Ett kompetent och hjälpsamt team där alla bidrar
Möjligheten att arbeta med fartyg och båtar från bl.a. Sjöfartsverket, Polisen, Strömma och Kustbevakningen
Personlig utveckling genom Rindövarvet Academy – vår interna satsning på utbildning och självledarskap
En kultur där vi värderar respekt, gemenskap, glädje och ordning & redaPubliceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Tjänsten är på heltid
Arbetsplats: Rindö, Vaxholm
Servicearbeten i Stockholmsområdet förekommer
Ansök enkelt – utan CV
Vår digitala ansökningsprocess gör det enkelt att söka jobbet direkt från mobilen. Du behöver inte bifoga något CV i första steget. Vi återkopplar via e-mail som första kontakt (Håll koll på skräpkorgen). Tack för ditt intresse!
Vill du vara en del av ett växande varv med framtidsfokus?
Ansök idag och bli en viktig kugge i Sveriges mest engagerade gäng! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rindövarvet AB
(org.nr 556719-3395)
185 41 VAXHOLM (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9957857