Planeringschef på anpassad gymnasieskola
Kalmarsunds gymnasieförbund, Anpassad gymnasieskola / Pedagogchefsjobb / Kalmar Visa alla pedagogchefsjobb i Kalmar
2026-06-10
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Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Jenny Nyströmskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund och har drygt 900 elever fördelade på sex olika nationella program och tre introduktionsprogram. Inom Jenny Nyströmskolan finns också anpassad gymnasieskola. Vi är en framåtsträvande skola med ett öppet klimat som tror på såväl dig som lärare som på våra elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och trygg chef som ska ha personalansvar för våra pedagogiska assistenter i de nationella programmen på Jenny Nyströmskolans anpassade gymnasieskola i Kalmar.
Hos oss möts du av en trivsam arbetsplats med många ambassadörer där vi har ett nära samarbete mellan skolans olika funktioner. Vi erbjuder dig en meningsfull och utvecklande roll tillsammans med kompetenta och ansvarstagande medarbetare och kollegor. Vi är måna om att alla medarbetare hos oss ges möjlighet att växa och utvecklas.
Som planeringschef på anpassad gymnasieskola ansvarar du för att leda och utveckla arbetet för de pedagogiska assistenterna på nationella program. I tjänsten ingår exempelvis ett övergripande ansvar för administration, digitala system och skolskjuts. Du blir en del av skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor, programrektor samt planeringschef för individuella programmet. Tillsammans kommer vi att arbeta nära varandra, med gemensamt fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling, lärande och välmående. Du deltar också på de elevhälsoteammöten som sker med elever på nationella program.
I uppdraget ingår att:
• Vara chef för pedagogiska assistenter
• Vara chef över administratören
• Handleda och stödja personal i det dagliga arbetet
• Ansvara för särskild anpassad skolskjuts
• Bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete
• Samverka med övriga funktioner inom och utanför skolanKvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och goda relationer. Du har en relevant högskoleutbildning exempelvis socionom, beteendevetare eller motsvarande. Det är meriterande om du tidigare har haft chefsansvar över pedagogiska assistenter eller omsorgsassistenter då en stor del av arbetet just handlar om att leda denna yrkesgrupp i sitt uppdrag gentemot elev. Det är vidare en merit om du har samverkat med habilitering, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin i professionella sammanhang.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är relationsskapande och lyhörd
• Har god samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad
• Har förmåga att handleda och utveckla andra
• Är trygg i ditt ledarskap och kan fatta beslut
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-03 Alternativt tillträde enligt överenskommelse. Löpande rekrytering tillämpas.
Arbetstid: Dagtid.
Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering och kommer att hålla intervjuer kontinuerligt under ansökningstiden, så ansök gärna i ett tidigt skede - Varmt välkommen med din ansökan!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
För att stärka Kalmarsunds gymnasieförbunds förmåga att bedriva verksamhet under höjd beredskap blir all tillsvidareanställd personal krigsplacerad.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330928 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmarsunds Gymnasieförbund
Box 804 (visa karta
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391 28 KALMAR Arbetsplats
Kalmarsunds gymnasieförbund, Anpassad gymnasieskola Kontakt
Pedagogisk assistent (Kommunal)
Claes Linneby claes.linneby@ksgyf.se Jobbnummer
9957866