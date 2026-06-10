Senior Projektledare - Rindövarvet!
Rindövarvet AB / Maskiningenjörsjobb / Vaxholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Vaxholm
2026-06-10
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Projektledare till Rindövarvet – där sjöfart möter framtidstro, laganda och en nypa svetsrök!
Är du den som får saker att hända, gillar fartyg och har koll på läget?
Då är det dig vi söker!
En av våra grymma projektledare har tagit steget vidare inom företaget – och vi behöver nu en ny stjärna till vårt team. Du kommer in i ett läge där vi växer kraftigt och har siktet inställt på att bli Sveriges bästa varv för yrkessjöfart. Det är ambitiöst – men vi har både driv och verktyg för att lyckas. Vill du vara med på resan?
Vi tror att du...
• tycker att det är kul att jobba med teknik, människor och struktur – helst samtidigt. Du gillar när det händer saker, tar ansvar och vet att ordning och reda är viktigt!
Du har med dig erfarenhet (eller en stark vilja att lära dig) inom följande områden:
Teknik: Du förstår hur ett fartyg fungerar. Du behöver inte vara skeppare i tredje generationen – men viss koll på motorer, mekanik, hydraulik och el är bra. Fartygsbefäl eller maskinbefälsexamen är ett plus.
Arbetsledning: Du får med dig teamet, även när det är måndag morgon och ösregn. Du är tydlig, närvarande och bygger god stämning i gruppen.
Kundrelationer: Du kan prata affärer utan att det känns stelt. Våra kunder är proffs – och du behöver vara deras självklara partner från första samtal till faktura.
Struktur: Du har koll & rätt attityd. På riktigt. Du gillar system, kan planera och vet hur man tar projekt i mål.
Om rollen
Som projektledare hos oss blir du en nyckelspelare i det dagliga arbetet på varvet. Du:
Planerar, leder och följer upp fartygsprojekt från beställning till fakturering.
Arbetsleder våra duktiga mekaniker och tekniker.
Kommunicerar med kund genom hela processen.
Har koll på budget, tidplan, kvalitet och fakturering.
Samarbetar tätt med inköp och produktion.
Du blir en del av ett projektledarteam med fyra personer som stöttar varandra och delar både utmaningar och framgångar. Vi jobbar nära, prestigelöst och med stort ansvar.
Vad du får hos oss
En arbetsplats med puls – mitt i skärgården.
Tillgång till Rindövarvet Academy där du får personlig utveckling tillsammans med några av Sveriges främsta coacher.
Ett starkt team där vi lyfter varandra och firar framgångar.
Tydlig vision: Vi ska vara framtidens drivkraft för yrkessjöfarten – med innovation, hållbarhet och pålitlighet.
Möjlighet att påverka på riktigt – både i projekt och i hur vi utvecklas som bolag.
Fika - vi gillar umgänget i fikarummet. Vi gillar kaffet. Och ibland något grillat på kajen.
Lite mer om oss
Rindövarvet jobbar enbart mot yrkessjöfart – inga fritidsbåtar. Våra kunder är bland annat Blidösundsbolaget, Strömma, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Polisen. Vi erbjuder helhetslösningar inom service, ombyggnad, reparation och nyproduktion – och levererar alltid med kvalitet och hjärta.
Vi är också ett bolag som satsar stort på att vara en riktigt bra arbetsplats. Vi tror på respekt, tillit och ordning & reda – och att man har kul på jobbet!
Sugen?
Skicka in din ansökan (eller ring och snacka en stund om du hellre börjar där). Vi går igenom ansökningar löpande – men rätt person väntar vi gärna på.
Välkommen till ett varv där framtiden redan har börjat! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rindövarvet AB
(org.nr 556719-3395)
185 41 VAXHOLM (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9957853