Studie- och yrkesvägledare, Maja Beskowgymnasiet
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2026-06-10
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens åtaganden enligt skollagstiftning för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar även för arbetslivsinriktad rehabilitering samt för den kommunala flyktingmottagningen. Vi samverkar för att kommunens medborgare ska lära, utvecklas och kunna leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge framtidstro.
Som studie- och yrkesvägledare (syv) inom gymnasieskolan arbetar du nära rektorer, elevhälsa, elever och övriga samarbetsparter inom uppdraget. Du samarbetar även med dina syv-kollegor inom Umeå kommuns fyra gymnasieskolor. Syv inom kommunens gymnasieskolor har en gemensam enhetschef.
Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare med placering på Maja Beskowgymnasiet med ansvar för Språkintroduktion (IMS).Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Arbetet som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan innebär samtal med elever enskilt och i grupp, studieplanering samt information till och samarbete med lärare, rektorer, elevhälsoteam, elever och eventuella vårdnadshavare. I uppdraget som syv inom Språkintroduktion ingår det också att genomföra lektioner med inriktning på bland annat studievägar och arbetsmarknad.
Du jobbar aktivt för att skapa goda relationer med rektorer, kollegor, elever och samarbetsparter och bidrar till samarbetet inom elevhälsoteamet.
Om dig
Du är en skicklig relationsbyggare som aktivt arbetar för att skapa och upprätthålla goda relationer med kollegor, elever och samverkansparter. Du är lösningsorienterad, och har en förmåga att anpassa dina metoder till att möta olika individers behov.
Du är intresserad av att stötta individen i att navigera genom skoltiden och även i övergången till ett yrkesliv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi söker dig som har;
examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet,
mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift,
god kunskap i engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, från och med 2026-08-10, till och med 2027-03-31. Möjlighet till förlängning finns.
Under perioden 13-23 juni är du välkommen att vända dig till rektor Fredrik Lindmark med dina frågor.
Vi ser gärna att du redan i din ansökan bifogar två referenser. Minst en av referenspersonerna bör vara nuvarande eller tidigare chef. Ange namn, titel, mobilnummer och mejladress.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
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Umeå gymnasieskolor Kontakt
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Fredrik Lindmark fredrik.lindmark@umea.se 070-3565966 Jobbnummer
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