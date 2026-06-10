Stödpedagog till gruppbostad, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Stråkvägen 15 / Behandlingsassistentjobb / Huddinge Visa alla behandlingsassistentjobb i Huddinge
2026-06-10
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
1 plats(er).
Enhetsbeskrivning
Stråkvägen 15 ligger i Huddinge kommun och är lokaliserat i Snättringe i Huddinge. Verksamheten är en gruppbostad med 5 stycken platser som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Om arbetet
Inom Funktionsstöd i Huddinge kommun får du chansen att använda din pedagogiska kompetens för att skapa en meningsfull vardag för de individer vi ger stöd och service till. Som stödpedagog kommer du att ha en viktig roll hos oss. Du ger stöd genom att motivera och vara en förebild i det dagliga och pedagogiska arbetet i verksamheten. Tillsammans med övriga medarbetare planerar och genomför du verksamhetens uppdrag på ett sådant sätt att det möjliggör ökad delaktighet och självbestämmande för varje individ.
I rollen som stödpedagog är du både närvarande i det dagliga brukarnära arbetet och stödjer dina kollegor i det pedagogiska arbetet på enheten. Du implementerar och driver evidensbaserade metoder i det dagliga arbetet. Tillsammans med ansvarig chef ser du till att arbetet med pedagogik och metod planeras, dokumenteras och följs upp löpande.
Som stödpedagog agerar du bollplank och har förmåga att stötta dina kollegor i hur man planerar ett kvalitativt stöd för varje individ. Du förväntas vara en positiv och drivande kraft som vill utveckla enheten i enlighet med vad som avses inom LSS.
Som stödpedagog i Funktionsstöd i Huddinge kommun har du möjlighet att växa i din roll, där du bland annat har möjlighet att vara mentor för nyanställda kollegor, vidareutbilda dig på arbetstid och bli handledare till stödpedagogsstudenter.
Som stöd i ditt uppdrag har du regelbunden kontakt med Funktionsstöds metodutvecklare och ingår i nätverksträffar tillsammans med andra stödpedagoger, samt har löpande avstämningar med din chef.
Personalgruppen i verksamheten består av 12 stödassistenter och en arbetsledare.
Tjänsten innebär schemalagt arbete dagtid, kvällstid samt varannan helg, där du kombinerar praktiskt stöd och servicearbete med att utveckla verksamhetens pedagogiska arbete.Publiceringsdatum2026-06-10Profil
Vi söker dig som har en avslutad stödpedagogsutbildning (200 yrkeshögskolepoäng) eller relevant utbildning för målgruppen som motsvarar minst 60 högskolepoäng. Du ska kunna styrka din examen med betyg. Du är engagerad och vill fortsätta att växa tillsammans med oss.
Du har kunskap och erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumstillstånd.
Du har kunskap och erfarenhet att arbeta med tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift och har god datavana. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med utmanande beteenden och flerfunktionsnedsättning med stort omvårdnadsbehov.
Vi söker dig som är strukturerad och ansvarsfull. Du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt utifrån person och situation, och har ett respektfullt bemötande med god, empatisk förmåga. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, är självgående och har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta enhetschef Malin Eliasson 08-535 379 58
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du din examen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330856". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Stråkvägen 15-17 (visa karta
)
141 41 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Stråkvägen 15 Kontakt
Enhetschef
Malin Eliasson malin.eliasson@huddinge.se 0853537958 Jobbnummer
9957865