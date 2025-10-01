Sjuksköterska/distriktssköterska
2025-10-01
Almunge vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till oss på Almunge vårdcentral!
Vi är den lilla vårdcentralen med de stora möjligheterna och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss! Vi söker dig som är sjuksköterska alternativt distriktssköterska och som vill arbeta med barn och vuxna. Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning på hel- eller deltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter innefattar ett varierat arbete som sjuksköterska/distriktssköterska på vårdcentral som att t.ex. bedöma/hjälpa patienter i telefonrådgivningen, via E-tjänster och i det direkta mötet med planerad mottagning samt bedömning av akuta besvär. Du arbetar tätt tillsammans med övriga professioner. Vi arbetar aktivt med att förbättra patientflöden genom triagering och bokning till samtliga professioner.
Din kompetens
Vi söker dig som är sjuksköterska alternativt distriktssköterska, företrädesvis med erfarenhet från primärvård. Vi söker dig som är positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet, samtidigt som du har vana och drivkraft att arbeta självständigt. Vi är nu i ett skede där vi utvecklar vår verksamhet så det är meriterande om du har ett intresse för sjukvårdsutveckling med patienten och patientflöden i fokus. Det är också bra om du uppskattar att arbeta i team kring patienterna med övriga professioner, för att få till effektiva flöden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Vi är den lilla läkarledda vårdcentralen med de stora möjligheterna och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss! Vi finns i fräscha lokaler på landsbygden i den östra delen av Uppsala kommun (2,5 mil från Uppsala). Fri parkering finns precis utanför vårdcentralen, även bussen stannar precis utanför. Här jobbar alla professioner nära varandra för att ge den bästa möjliga vården och du kan bli en i vårt team!
Tillsammans har vi ca 5000 listade patienter och vi är drygt 20 medarbetare som erbjuder det mesta inom primärvård inklusive BVC. Vi har mycket god läkarbemanning och vi har även välfungerande sjuksköterskeledda mottagningar. Bland annat vann vi hälsofrämjande priset 2024 för vår äldremottagning. På vårdcentralen arbetar vi för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Vi värnar om en god och stimulerande arbetsmiljö med personliga lösningar.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Helena Sippola på telefon: 018-6118464 eller e-post: helena.sippola@regionuppsala.se
.
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation och intyg på det som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer sker fortlöpande under ansökningsperioden så skicka in din ansökan redan idag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
