Sjuksköterska deltid, ca 25%
Renatus Vård & Behandling AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-08-05
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Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du gör verklig skillnad? Renatus Vård & Behandling söker nu en legitimerad sjuksköterska för timanställning till Renatusgården i Rånäs.
Renatusgården är ett HVH-hem för vuxna från 25 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatriska diagnoser och annan psykosocial problematik. Vi erbjuder individuellt anpassad vård i en småskalig verksamhet där kvalitet, delaktighet och trygghet står i fokus.
Som sjuksköterska ansvarar du främst för läkemedelshantering, blodtrycks- och viktkontroller, dokumentation samt deltagande i behandlingskonferenser. Arbetet omfattar 1–4 arbetstillfällen per månad, och du har stor möjlighet att påverka ditt schema.
Tjänsten passar dig som är föräldraledig, studerar, arbetar deltid eller vill komplettera din nuvarande tjänst.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Är ansvarstagande och självständig.
Har erfarenhet av HVB, psykiatri eller LSS – det är meriterande men inget krav.
Välkommen med din ansökan och bli en del av ett engagerat team där din kompetens gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: linus@renatus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska". Arbetsgivare Renatus vård & behandling AB
(org.nr 556932-8692)
Alby Fasternavägen 124-126 (visa karta
)
762 96 RÅNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renatus Vård & Behandling AB Kontakt
VD
Linus Björkqvist linus@renatus.se 0709911116 Jobbnummer
10023595