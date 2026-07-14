Sjuksköterska Dalbyhemmet
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-14
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
1 plats(er).
Är du intresserad av eller har erfarenhet inom demens, psykiatri eller socialpsykiatri, och vill bli en del av ett sammansvetsat team där tydlig kommunikation och samarbete är centralt? Då kan Dalbyhemmet vara helt rätt arbetsplats för dig. Hos oss arbetar vi varje dag för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra brukare. Välkommen med din ansökan!
Dalbyhemmet ligger i en naturnära miljö med en stor trädgård som skapar goda möjligheter för både aktiviteter och återhämtning. Här arbetar vi med ett rehabiliterande förhållningssätt och erbjuder våra brukare en aktiv vardag med utflykter och andra planerade inslag.
Som medarbetare ingår du i ett team med nära samarbete mellan legitimerade kollegor, verksamhetschef och omvårdnadspersonal. En viktig och uppskattad del av vårt arbetssätt är att djur och odling ingår i verksamheten. Vi har höns, kaniner och katter som bor hos oss.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med brukaren i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Din roll kommer innebära arbete med varierande arbetsuppgifter inom ditt område.
Till dina mer konkreta arbetsuppgifter ingår:
att bedöma och planera behovet av HSL insatser samt utvärdera behandlingsresultat
att handleda omvårdnadspersonal
att delegera HSL- uppgifter till omvårdnadspersonal
att delta i teamsamverkan kring brukare till exempel beträffande fallriskbedömningar och Senior Alert
Som sjuksköterska ingår du tillsammans med övrig legitimerad personal och teamombud i verksamhetschefens ledningsgrupp. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbeta med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
svensk sjuksköterskelegitimation
dokumentations- och datorvana
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med äldre personer och åldrandets sjukdomar.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter där du ser möjligheter. Vidare är du mål- och resultatorienterad, med förmåga att arbeta strukturerat mot uppsatta mål och fokusera på att leverera resultat. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är lyhörd, kommunicerar tydligt och bidrar till ett smidigt samarbete genom att lyssna, ge och ta feedback samt hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Slutligen är du beslutsam och trygg i att fatta snabba beslut även när informationen är begränsad eller situationen är komplex. Du visar gott omdöme under tidspress och omsätter dina beslut i handling.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Enhetschef Emil Mattsson, 018-726 0309
Facklig företrädare: Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-67 70 47
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 19
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Emil Mattsson +46187260309 Jobbnummer
10002406