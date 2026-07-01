Sjuksköterska/ Biträdande föreståndare
Vittsjö Omsorg AB / Sjuksköterskejobb / Hässleholm Visa alla sjuksköterskejobb i Hässleholm
2026-07-01
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Vi söker legitimerade sjuksköterskor 80–100 % varav en tjänst innefattar en roll som biträdande föreståndare
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och bli en del av ett engagerat och kompetent team? Nu söker vi sjuksköterskor till våra avdelningar inom psykiatri och demensvård.
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du har möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till en trygg och kvalitativ vård för våra boende.
Om tjänsterna
Vi söker sjuksköterskor för tjänster på 80–100 % till:
Psykiatriavdelning
Demensavdelning
En av tjänsterna kommer även att innefatta ett uppdrag som biträdande föreståndare. I den rollen arbetar du nära verksamhetens ledning och är delaktig i det dagliga ledarskapet, kvalitetsutvecklingen och verksamhetens fortsatta utveckling. Rollen passar dig som vill kombinera kliniskt arbete med ett större ansvar.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har ett genuint engagemang för personer med psykisk ohälsa och/eller demenssjukdom.
Är trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Arbetar personcentrerat och ser vikten av ett gott bemötande.
Erfarenhet inom psykiatri, demensvård är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En stimulerande och utvecklande arbetsplats.
Kompetenta och stöttande kollegor.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Introduktion anpassad efter dina erfarenheter.
Ett arbete där du varje dag gör skillnad för människor.
Omfattning: 80–100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: anne.nystrom@vittsjoomsorg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vittsjö Omsorg AB
(org.nr 556161-2168)
Verumsvägen 2 (visa karta
)
282 67 VITTSJÖ Kontakt
Verksamhetschef
Anne Nyström anne.nystrom@vittsjoomsorg.se 0451-22771 Jobbnummer
9987207