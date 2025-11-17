Sjuksköterska avdelning 52-55
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-11-17
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du vara med?
Du kommer vara delaktig i att skapa en ortopedavdelning som du är stolt över och främjar arbetsmiljö med ett arbetsklimat där medarbetaren känner samhörighet och trygghet i teamet.
På vår avdelning jobbar vi i tre vårdteam med 8 disponibla vårdplatser + 2 överbeläggningsplatser i vardera team. I teamet jobbar du tillsammans med 2 undersköterskor samt 1 sjukvårdsbiträde. Patienterna i vårdgruppen skall vara av blandad vårdnivå, allt från den akuta patienten till den mer vårdfärdiga patienten som väntar på hemgång.
Arbetssättet präglas av högt tempo och ställer stora krav på kompetens och ansvar av alla i teamet för att säkerställa patientsäkerheten. Arbetet är omväxlande och arbetsuppgifterna kretsar kring pre- och postoperativ omvårdnad, trauma- och infektions- patienter.
Vad ser du framför dig?
I vår arbetsgrupp arbetar vi aktiv med respekt, stöttning och vi lär av varandra och vi tar vara på patientens delaktighet i vårdens processer. På avdelningen arbetar vi tillsammans för att uppnå en långsiktig hållbarhet och för att skapa en bra arbetsmiljö.
Som ett led i detta är din delaktighet avgörande vid olika delar så som exempelvis arbetssätt, rutiner och schemahantering för att vi skall kunna nå framgång.
Målet på vår enhet är hög patientsäkerhet, god vård, återkommande utbildningar och bemanning i balans
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du behöver ha egenskaper som gör att du bidrar till en god arbetsmiljö, gott bemötande, stort engagemang i avdelningens arbete och utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-11-17Övrig information
Tjänstgöring på övriga ortopedkliniken kan förekomma. Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
Kliniskt basår
Som nyutexaminerad sjuksköterska ingår du i Kliniskt basår med regelbundna mentorsamtal på avdelningen. Läs mer om det kliniska basåret via länken: Ny i din yrkesroll - NU-sjukvården (nusjukvarden.se)
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område II, Ortopedklinik, Avdelning 52-55 Kontakt
Eva Olsson, Vårdenhetschef 010-4350550 Jobbnummer
9606767