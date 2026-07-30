Sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Motala Visa alla sjuksköterskejobb i Motala
2026-07-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Motala
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-30Om företaget
Capio Specialistvård Motala är en modern specialistvårdsenhet som verkar på uppdrag av och i nära samarbete med Region Östergötland. Uppdraget omfattar kvalificerad vård inom ortopedi, kirurgi, anestesi och operation samt specialiserad hudsjukvård. I uppdraget ingår dessutom att vårda patienter som opereras av flera Universitetssjukhusets kliniker på Capios operationsenhet.
Verksamheten omfattar cirka 130 medarbetare med ett gemensamt mål – att erbjuda en hälso- och sjukvård av hög kvalitet där patienten alltid står i fokus.
På vår avdelning arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och läkare tillsammans i nära team kring patienten. Genom ett tätt samarbete mellan professionerna skapar vi en trygg, säker och personcentrerad vård.
Din roll
Som sjuksköterska på vårdavdelningen erbjuds du ett varierande arbete där du följer patienten genom hela vårdkedjan – före och efter operation. Arbetet omfattar flera olika funktioner inom enheten, vilket ger en bred och utvecklande roll där ingen dag är den andra lik.
Hos oss är teamarbetet en självklar del av vardagen. Vi hjälper varandra över professionsgränserna och arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga vård för patienten.
Vi är en arbetsplats där vi värdesätter ett öppet klimat, en inkluderande arbetsmiljö och ett gott samarbete. Vi tror på att utvecklas tillsammans genom att dela kunskap, vi vågar ifrågasätta invanda arbetssätt och är öppna för nya idéer som utvecklar både verksamheten och patientsäkerheten.
Samtidigt tycker vi att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Glädje, engagemang och omtanke om varandra är en naturlig del av vår kultur.
Vi erbjuder dig
Förutom ett stimulerande arbete och en fin gemenskap erbjuder vi dig:
• Kollektivavtal • Närvarande chef • Kompetensutveckling, både internt och externt • Friskvårdsbidrag • Frukost varje fredag • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som tycker om ett varierande arbete där man hjälps åt kollegor emellan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av preoperativ och postoperativ vård.
Du är lösningsfokuserad, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor. Du är positiv, flexibel och serviceinriktad och har ett professionellt bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor.
Vi söker dig som vill bidra till en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans. Du är nyfiken, vågar tänka nytt och ser värdet av att både ge och ta emot feedback. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bidra till den laganda och kultur som präglar vår avdelning.
Vi söker dig som vill vara med och påverka, utveckla och forma framtidens arbetssätt tillsammans med oss.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!Övrig information
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Publicerat: 2026-07-30
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8149927-2123914". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Lasarettsgatan 37 (visa karta
)
591 35 MOTALA Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10016413