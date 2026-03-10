Sjuksköterska
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Då har du kommit rätt!
Plikt- och prövningsverket är i en spännande tillväxtfas vilket innebär att vårt uppdrag och åtagande till samhället utökas.
Vi anställer fler medarbetare samt utvecklar våra processer och metoder för på bästa sätt utföra vårt uppdrag. Nu söker vi en sjuksköterska till vår prövningsenhet i Stockholm.
Vid prövningsenheterna arbetar bland annat överläkare, psykologer, sjuksköterskor och administratörer tillsammans med våra handläggare. Sammanlagt är vi cirka 75 kollegor i Stockholm som arbetar tillsammans för att nå våra mål. I Stockholm finns vi på Gärdet i fina lokaler med närhet till tunnelbanan. Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är din huvudsakliga arbetsuppgift hälsoundersökningar på prövande till utbildningar och anställningar inom Försvarsmakten och hos andra uppdragsgivare, exempelvis Polismyndigheten. Som sjuksköterska testar du, undersöker och bedömer den prövandes hälsa.
Du arbetar självständigt utifrån våra givna metoder och riktlinjer, samtidigt är din arbetsinsats en del i en gemensam prövningskedja. Det är därför viktigt att du trivs med strukturerat arbetsinnehåll och arbetssätt, som en del i ett gemensamt uppdrag.
Våra arbetsmetoder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att vi gör urval med hög kvalitet för att garantera rätt person på rätt plats med rätt ansvar.Kvalifikationer
Arbetsuppgifterna kräver att du
• är sjuksköterska med legitimation som är utfärdad av Socialstyrelsen
• har ett par års erfarenhet av kliniskt arbete
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att göra hälsobedömningar
• har erfarenhet av att arbetat med ungdomar, exempelvis vid en ungdomsmottagning
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmågan att förstå och agera utifrån myndighetens övergripande ansvar. Vi arbetar med människor i olika åldrar därför är det viktigt att du kan anpassa både ditt arbetssätt och din kommunikation till mottagaren. Vi ser att du är flexibel och trivs i en miljö med ändrade omständigheter. Volymerna kan variera från en dag till en annan och du behöver därför kunna tempoväxla. Arbetet kräver att du som sjuksköterska är självgående, har god samarbetsförmåga och är strukturerad.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som kan komma att inledas med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du arbetar dagtid, har möjlighet att träna 2 timmar på arbetstid per vecka och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder dig upp till 35 semesterdagar beroende på ålder.
Vi gör en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.
Sista ansökningsdag är måndagen den 23 mars.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2026/1278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771) Kontakt
Martti Sköldelid, enhetschef 0101902923 Jobbnummer
9789131