Sjuksköterska
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla.
Till Doktor.se Fridhemsplan Vårdcentral söker vi nu en engagerad sjuksköterska som vill bli en del av vårt sammansvetsade team! På Fridhemsplans vårdcentral kombinerar vi hög medicinsk kvalitet med ett varmt och professionellt bemötande - både gentemot patienter och kollegor.
Vår vårdcentral är centralt belägen på Kungsholmen, med mycket goda kommunikationer. Här möts du av en arbetsplats med stark laganda, närvarande ledarskap, ett tryggt arbetsklimat och högt i tak.
Om rollen
Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor och psykoterapeuter tätt tillsammans. Vi har närvarande chefer som deltar i det dagliga arbetet, vilket skapar trygghet, delaktighet och möjlighet att påverka. Vi tror på öppen dialog, prestigelöshet och att vi lyckas bäst när vi arbetar tillsammans. Som sjuksköterska hos oss arbetar du patientbaserat och evidensbaserat. Du har ett professionellt bemötande och sätter alltid patienten först.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Sedvanligt mottagningsarbete inkl handläggning av eventuella akuta patientflöden
Rådgivning och triagering via telefon och chatt
Teamarbete med läkare, distriktssköterskor och psykoterapeuter kring patienters vård och vårdplanering
Om dig
Vi söker dig som är trygg och ansvarstagande i din yrkesroll och som trivs i en nytänkande och dynamisk primärvårdsmiljö. Du är en teamplayer och har lätt för att kommunicera och samarbeta. Du är trygg och självständig i dina bedömningar, men har inga problem med att be om hjälp vid behov. Du uppskattar att arbeta i en verksamhet där förbättringsarbete och utveckling uppmuntras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill bidra till vår positiva kultur och goda arbetsmiljö. Vi ser att du är:
Legitimerad sjuksköterska
Har god kompetens i svenska och engelska i tal och skrift
Det är starkt meriterande om du också har erfarenhet av primärvården
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med stark teamkänsla och god gemenskap
Närvarande och stöttande ledarskap
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Mer praktiska detaljer
Önskad start är 4 maj eller enl ök
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller deltid (provanställning tillämpas)
Placering: Doktor.se Fridhemsplans Vårdcentral, Kungsholmen
Kan det vara dig vi söker?
