Sjuksköterska
Sjuksköterskejobb / Umeå
2026-01-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Piteå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Om rollen
Som sjuksköterska hos Ideal Bemanning kommer du att:
Ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Utföra medicinska bedömningar och behandlingsinsatser i nära samarbete med patienter och deras anhöriga.
Delta i vårdplanering och samverka med andra professioner som undersköterskor, arbetsterapeuter och läkare.
Arbeta hälsofrämjande och förebyggande med fokus på individens behov.
Dokumentera och följa upp vårdinsatser enligt gällande riktlinjer och lagkrav.
Du får möjlighet att arbeta i en varierande och utvecklande miljö, där varje dag erbjuder nya utmaningar och möten med människor.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har ett genuint engagemang för att hjälpa och stödja andra.
Är trygg i din profession och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Har god kommunikativ förmåga och ett empatiskt förhållningssätt.
Tidigare erfarenhet inom kommunal vård eller specialistkompetens är meriterande men inget krav.
Vi går igenom ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett friskare Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
