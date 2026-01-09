Sjuksköterska
Jourmottagningen i Östhammar
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till en naturnära arbetsplats i Roslagen!
Vi söker nu dig som är sjuksköterska för tillsvidareanställning som vill vara med att bygga Östhammars Vårdcentrum. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Rotationstjänstgöring dvs. dag, kväll natt samt helger. Önskeschema tillämpas. Huvudanställningen kommer att vara på jourmottagningen med andra arbetsuppgifter kan förekomma. Intervjuer sker fortlöpande.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som sjuksköterska på jourmottagningen blir att triagera och ta emot patienter som kommer till mottagningen. Du kommer att ha ett varierat arbete i team, där det även bland annat ingår att assistera vid olika undersökningar och behandlingar. Du kommer eventuellt ha andra arbetsuppgifter på andra enheter.
Din kompetens
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, företrädesvis med erfarenhet från primärvård/akutsjukvård. Har du tidigare erfarenhet från en akutmottagning/jourmottagning är det meriterande. Vi söker dig som är positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet samt din förmåga och vilja att utveckla verksamheten tillsammans med personalen på Vårdcentrum samt jourmottagning.
Vår verksamhet
Östhammars Jourmottagning ligger i kuststaden Östhammar. På jourmottagningen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Jourmottagning är på primärvårdsnivå och har öppet kvällar, nätter samt helger. Vi har ett nära samarbete med vårdcentralerna i kommunen samt våra vårdgrannar. Östhammars jourmottagning är en del i Vårdcentrum.
Mottagningen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om mottagningen och arbetet är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Anna Norling på telefon: 0293-203 55.
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.
Vill du arbeta hos oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi ber dig att bifoga kopior på underlag som styrker din yrkeskunskap, legitimation och arbetslivserfarenhet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
